Met gastanks, accu's, elektra en een boiler ligt kortsluiting in slecht onderhouden campers op de loer. Toch blijft een keuring in Nederland nog vrijwillig. Vakantieganger Thijs Harmens weet hoe fout het kan gaan. "Hij plofte helemaal uit elkaar."

Morgen is het precies een jaar geleden. Thijs Harmens en zijn vriend Kevin Boddé konden zich ternauwernood redden toen ze op een Franse snelweg uit een brandende camper moesten springen.

Veel geluk gehad

"We beseffen ons dat we heel erg veel geluk hebben gehad", vertelt Thijs. "Het had heel anders kunnen aflopen. Het ging zo snel."

Na drie weken zomervakantie in Zuid-Frankrijk in de camper van zijn moeder, leek er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. "Ze was met vervroegd pensioen gegaan en had die camper gekocht. 'En die camper is ook van jullie', zei ze. Het voordeel van een camper is dat je alles bij je hebt, je kunt gaan en staan waar je wil."

Honderden meters gitzwarte rook

Het ging fout op de terugweg na een overnachting bij Dijon. "Een halfuurtje ten zuiden van Nancy reed ik. Ik wilde gas bijgeven en dat lukte niet. De snelheidsmeter liep terug. En op dat moment worden we ingehaald door een Nederlands echtpaar waarvan de bijrijder gebaarde dat er wat aan de hand is."

"We zeiden nog gekscherend tegen elkaar: 'zijn we de fietsen verloren', vervolgt Thijs. "Dus ik keek in de zijspiegels en ik zag achter ons honderden meters gitzwarte rook. En op dat moment kwam er een steekvlam onder de motorkap vandaan." Thijs wilde uit paniek remmen maar die deden het niet meer. "Dat was heel eng, want we reden met 100 kilometer per uur."

Camper ontplofte

Zijn vriend Kevin zei dat Thijs met de handrem moest remmen. "Ik heb met alle macht aan de handrem getrokken. De motor begon enorm te loeien toen we op de vluchtstrook tot stilstand kwamen. Kevin sprong via de schuifdeur eruit."

Thijs kreeg in eerste instantie zijn gordel niet los. "Alles stond in de fik en overal was rook. Door een gordijn van vuur sprong ik eruit." Eenmaal op de snelweg zetten Thijs en zijn vriend Kevin het op een sprintje. "We begonnen te rennen en we waren op nog geen vier meter van de camper toen de eerste explosie klonk", blikt Thijs terug. Hij zag daarna de camper uit elkaar ploffen: "alles was binnen een paar seconden weg."

Keuring niet verplicht

Het verhaal van Thijs staat niet op zichzelf. Campers of camperbusjes branden geregeld uit. Een risicocategorie zijn bestelbusjes die tot camper worden omgebouwd, zegt woordvoerder Tom Leenstra van de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). "Campers van professionele fabrikanten zitten doorgaans een stuk veiliger in elkaar dan de zelfbouwcampers. Alles rammelt en schudt in een camper, daar moeten de accu en de gasleidingen en de boiler wel tegen kunnen."

Volgens cijfers van de NKC is het aantal campers van 'maar' 65.000 in 2010 toegenomen naar 195.000 nu. "We verwachten dat het aantal dit jaar door de 200.000 gaat", voorspelt Leenstra.

33 procent wordt afgekeurd

Voor campers heeft de BOVAG een zogenoemde opbouwkeuring ontwikkeld, waarin het interieur van de camper en dan vooral het gasstel, de boiler, de aardlekschakelaar en het accu-laadsysteem worden gecontroleerd. In tegenstelling tot de verplichte APK-keuring gaat het hier om een vrijwillige keuring.

Sinds dit jaar registreert de BOVAG centraal hoeveel camperbezitters kiezen voor deze opbouwkeuring. "Uit een steekproef over de eerste 5 maanden van dit jaar onder 300 camperkeuringen blijkt dat 33 procent werd afgekeurd. Dat is natuurlijk best veel", zegt Paul de Waal van de BOVAG. Naar verwachting worden dit jaar drie à vierduizend campers gekeurd.

Concert van Pink

Na de explosie zat de schrik er flink in bij Thijs. Hij kampte met nachtmerries over de brand. Inmiddels gaat het weer goed met hem. "De scherpe randjes zijn er gelukkig nu wel af."

Thijs heeft sinds het ongeluk voor het eerst weer een nieuw tripje met de camper gepland. Maar dit keer wel een andere camper. Over twee weken gaat hij samen met zijn moeder naar het concert van Pink in de Arena en dan zijn ze van plan om met de camper te gaan. "Dat wordt mijn eerste rit sinds vorig jaar."