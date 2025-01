"Van de gekke", zegt burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden als het om de organisatie van de grote NAVO-top deze zomer gaat. Die heeft namelijk een maandenlange impact op de politie-inzet in zijn gemeente. "Dat vind ik wel een probleem."

De NAVO-top wordt 24 en 25 juni gehouden in Den Haag. Op die conferentie komen onder meer 45 staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar. Het is de grootste veiligheidsoperatie in de Nederlandse geschiedenis: in totaal worden zo'n 27.000 politiemedewerkers ingezet, dat is bijna de helft van al het personeel dat in dienst is bij de politie.

'Balans is zoek'

De balans is zoek, vindt Fröhlich. Hij ziet nu al de gevolgen van de NAVO-top bij het politiekorps in zijn gemeente. "We zien nu al dat er agenten in training en opleiding gaan, die moeten worden vervangen. Dat gaat de komende weken en maanden alleen maar erger worden."

En als de NAVO-top eind juni voorbij is, zijn de capaciteitsproblemen niet ineens voorbij, benadrukt de burgemeester. "Als die top is geweest, dan gaan al die politiemensen hun verdiende verlof opnemen en dan zitten we daar ook nog mee tot in de nazomer van dit jaar."

Openbare orde

De veiligheidsoperatie in Den Haag heeft volgens hem dan ook een langdurige impact op de lokale openbare orde en veiligheid. "Vijfheerenlanden is qua oppervlakte een hele grote gemeente. Je ziet nu al dat het erg lastig is om de politie op tijd overal te krijgen en om voldoende auto's op de weg te hebben."

"Als je daar nog op gaat beknibbelen, wordt het wel heel erg lastig", gaat hij verder. "En ik weet zeker dat de politie er alles aan doet - en het gaat ze ook lukken - om die veiligheid in onze gemeente te waarborgen. Maar het is wel naadje allemaal hoor."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Burgemeesters maken zich zorgen om veiligheid in gemeenten door NAVO-top: 'Lokaal minder politie beschikbaar'

'We zijn aan de beurt'

Defensiespecialist Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) snapt de zorgen van Fröhlich, maar zegt dat het er vroeg of laat een keer van moest komen dat de jaarlijkse NAVO-top in Nederland wordt gehouden. "75 jaar lang zijn we niet aan de beurt geweest en nu zijn we een keer aan de beurt."

Het kan niet zo zijn dat één land of stad steeds maar weer de topconferentie moet organiseren, vindt hij. "Je kunt natuurlijk wel altijd heel makkelijk stellen dat Brussel of Washington de last moet dragen, maar je kunt natuurlijk ook zeggen als Nederland: 'Laten wij dat ook maar een keer doen.'"

NAVO-top belangrijk

Dat de NAVO-top belangrijk is, is volgens hem wel duidelijk. "Zeker gelet op wat er allemaal gaande is in Europa. Er staat veel op de agenda. Het is belangrijk dat die conferentie plaatsvindt, want er moet afstemming plaatsvinden tussen verschillende landen."

"Het belang is heel groot", benadrukt de defensiespecialist. "Zeker met het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, die mogelijk heel anders naar de NAVO en het conflict in Oekraïne aankijkt dan zijn voorganger Joe Biden."

Bekijk ook Schiet Amerika onder Donald Trump ons te hulp als Nederland wordt aangevallen? 4 op de 10 zijn bang van niet

Lastige keuzes maken

En dus moet de overheid keuzes maken, zegt Wijninga. "Het is een afweging, dus dat betekent eigenlijk dat je op dit moment zo'n topconferentie belangrijker vindt dan bijvoorbeeld een wielerronde." Daar wordt dan vervolgens politiecapaciteit voor vrijgemaakt, ook als dat ten koste gaat van andere evenementen.

"Het is inderdaad lastig. Het kost een inspanning en betekent ook dat je afwegingen moet maken over wat we wel en wat we niet doen als het gaat om politie-inzet", legt hij uit. "Maar ja, dat is deels denk ik de prijs die we betalen voor onze veiligheid."

'Nadenken over consequenties'

Fröhlich snapt dat het vaststaat dat Nederland de aankomende NAVO-top organiseert en dat zijn kritiek daar geen verandering in gaat brengen, "maar ik hoop dat we een volgende keer eerder gaan nadenken over de consequenties".

Wat hem betreft moet er dan ook overlegd worden met alle belanghebbenden bij die consequenties. "Bijvoorbeeld de gemeenten, de burgemeesters. Hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we dit doen? In plaats van gewoon zeggen: 'Dit gaat gebeuren en kijk maar hoe je er uitkomt'."

Nog veel onduidelijk

In zijn kritiek staat Fröhlich niet alleen. Zo laat burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, die namens de tien 'regioburgemeesters' in Nederland spreekt, weten zich ook zorgen te maken over de impact die de NAVO-top heeft op de politie. "Het vraagt inderdaad veel van de politiecapaciteit, die uit het hele land moet worden geleverd."

"Het is januari en veel is nog onduidelijk", stelt hij vast. "We weten nog steeds niet precies wat de gevolgen voor de politie zijn en wat dit betekent voor de verschillende eenheden. Het gaat om grote aantallen, en dat vraagt om snelle en concrete duidelijkheid."

Burgemeesters willen 'snel helderheid'

De regioburgemeesters overleggen regelmatig met de minister van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie (OM) over allerlei kwesties op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Bruls benadrukt tot slot dat het belangrijk is dat de gevolgen van de NAVO-top in Den Haag snel helder worden voor de verschillende politiekorpsen in het hele land. "Zodat we kunnen inspelen op de situatie en de pijnlijke keuzes met de minister kunnen bespreken."