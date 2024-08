Senioren met een scootmobiel zitten met de handen in het haar. Sinds 1 juli mogen ze niet meer in het gangpad van een wooncomplex staan, vanwege de brandveiligheid. "Belachelijk, zo kom ik nergens meer."

De 83-jarige Netty de Wit heeft 'm eigenlijk altijd nodig, haar scootmobiel. Ze woont in wooncomplex Nieuw Plettenburgh, in de Utrechtse wijk Hoograven.

'Het is mijn vrijheid'

In haar woning gebruikt ze haar rollator, maar daarbuiten kan ze eigenlijk niet zonder haar scootmobiel. "Het is mijn vrijheid", vertelt ze. Die parkeert ze normaal op de gang, maar door nieuwe regels mag dat sinds 1 juli niet meer.

Dat komt omdat het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl), dat onder de nieuwe Omgevingswet valt, deze zomer is aangescherpt. Brandbare voorwerpen, zoals scootmobielen, mogen niet langer in een vluchtroute staan. Een gang is daar onderdeel van.

In huis ook geen optie

Uit cijfers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) vlogen tussen 2020 en 2022 24 scootmobielen in brand. Dus moet er een andere plek voor komen. Maar in huis is eigenlijk ook geen optie.

"Dat wordt onmogelijk", zegt Paul Broekman, die net als Netty in Nieuw Plettenburgh woont. "Mensen hebben vaak al meubels in hun huizen staan. Er is dus geen manoeuvreerruimte. En er zijn ook mensen met twee scootmobielen."

Waar dan wel?

Dus moeten wooncorporaties op zoek naar een centrale locatie binnen of buiten het complex. Dat is voor bijna iedereen verder dan net buiten hun eigen deur. En dus vervelend voor mensen die slecht ter been zijn, vinden Paul en Netty.

"Eergisteren was ik bij een mevrouw aan de overkant op bezoek, die nauwelijks kan lopen", vertelt Paul. Ik heb aan haar gevraagd: als de scootmobiel nou 40 meter verderop zat, kan je daar dan naartoe? Ze zei: nee, dat gaat me niet lukken." Netty: "Die hebben de scootmobiel altijd nodig."

'Complexe puzzel'

Wooncorporatie Portaal, die over Nieuw Plettenburgh gaat, spreekt van een uitdaging. "We willen uiteindelijk met elkaar een veilige leefomgeving creëren die ook gezellig en comfortabel is", zegt Kyonne Leyser van Portaal.

"We begrijpen de zorgen van de bewoners heel goed, zeker van degene die afhankelijk zijn van hun scootmobiel. Het is een complexe puzzel die we samen moeten leggen met de gemeente, bewoners en ook het zorgloket."

Regels wel nodig

De nieuwe regels brengen veranderingen mee die misschien niet altijd leuk zijn, ziet ook Ernst Koelman, woordvoerder van vereniging voor woningcorporaties Aedes. "Maar", stelt hij, "ze zijn wel nodig om het zo veilig mogelijk te maken voor alle bewoners."

"Alle corporaties zijn deze maanden druk bezig om huurders te informeren en te overleggen met bewoners hoe de nieuwe regels voor brandveiligheid het beste ingevuld kunnen worden."

Stalling

In Tilburg is daar twee jaar geleden al iets op bedacht. In drie seniorencomplexen is een brandveilige scootmobielstalling gemaakt. "Dit is een mogelijke oplossing", vertelt adviseur brandveiligheid van Hoefnagels Fire Safety Alex Schouteten.

Door het ombouwen van een berging kunnen bewoners hun scootmobiel parkeren en opladen in een parkeervak. Voor die vakken zit een brandwerend rolluik, dat automatisch dichtgaat als een van de scootmobielen vlam vat. En dat systeem moest al eens in actie komen.

Steeds meer scootmobielen

Feit is dat veel seniorencomplexen op zoek moeten gaan naar dit soort oplossingen. Niet alleen door de nieuwe regels, ook omdat er steeds meer scootmobielen bijkomen. De nationale brandweer schat dat er zo'n 300.000 van rondrijden en dat dat aantal vanwege de vergrijzing de komende jaren oploopt tot 600.000. Het dubbele.

De Utrechtse wooncorporatie Portaal laat weten binnenkort met de bewoners om tafel te gaan. "Er is regelmatig contact met de bewonersvereniging van Nieuw Plettenburgh over de mogelijke oplossingen. Die werken we nu samen uit. In september starten we met schriftelijke communicatie richting alle bewoners, aangevuld met persoonlijke gesprekken."

'Dooie boel'

Voor Netty en haar buren betekent het nu in ieder geval dat de gang een stuk kaler wordt. Want niet alleen de scootmobielen moeten van de gang af. Het geldt voor alle brandgevaarlijke spullen.

"De schilderijen, de tafeltjes en alle snuisterijtjes, die moeten weg", vertelt Netty. "Dan wordt het een dooie boel hier."