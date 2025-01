Oud-veehouder Alie Spronk uit Oldebroek beleeft opnieuw de pijn die mond-en-klauwzeer (MKZ) in 2001 veroorzaakte. Nu het ziekmakende virus is vastgesteld in Duitsland, komen de herinneringen boven. "Ik werd direct emotioneel toen ik las over de uitbraak."

In 2001 stortte de wereld van Alie en haar man uit Oosterwolde in. "We hadden zelf geen MKZ op de boerderij, maar onze buren wel."

Alle 100 dieren geruimd

Omdat hun boerderij binnen de door het Rijk vastgestelde 2-kilometerzone viel, werd al het vee geruimd. Het ging om 100 dieren. "We konden opnieuw beginnen", herinnert de oud-boerin zich. "Toen we het nieuws kregen dat we moesten ruimen, kon mijn man de koeien niet meer melken. Het lukte hem niet om het op te brengen om dat nog een dag te doen, met in het achterhoofd dat ze daarna naar de slacht zouden moeten."

De impact op het gezin was dus enorm, vertelt Alie. "Onze jongste was nog maar 8 jaar oud en moest naar een maatschappelijk werker om het een plekje te geven. Mijn man kreeg hartproblemen. Het heeft er echt flink ingehakt." Voor boeren als Alie is MKZ niet zomaar een virus. Het is een herinnering aan een tijd van verlies en onzekerheid.

'Liever nu te streng'

24 jaar later is de boerderij in handen van hun zoon. Maar Alie en haar man zijn nog altijd erg betrokken. "Mijn man is elke dag op het bedrijf."

Ze hoopt dat er snel en adequaat gehandeld wordt, nu bekend is geworden dat er kalveren vanuit de Duitse regio waar onlangs drie waterbuffels aan MKZ overleden, naar Nederland zijn vervoerd. "Liever dat we nu te streng handelen dan dat we grotere problemen krijgen. We weten uit ervaring dat het snel kan gaan."

'Ik bid dat het overwaait'

Sinds de nieuwe uitbraak in Duitsland nemen boeren zo weinig mogelijk risico. De overheid heeft een transportverbod voor kalveren ingesteld en bezoekers zijn slechts beperkt welkom bij bedrijven waar vee staat. Landbouworganisaties roepen veehouders op tot strikte hygiënemaatregelen en waakzaamheid.

Oud-boerin Alie vindt de huidige maatregelen hoopgevend. "Kalveren worden niet meer opgehaald en dat is goed. Niet slepen met dieren, dat is de enige manier om dit te voorkomen. Iedereen moet zich eraan houden. Ik bid en hoop dat het overwaait."