Straatintimidatie is sinds vorig jaar strafbaar, maar handhaving is lastig. Daarvoor worden speciale boa's opgeleid die openbare intimidatie kunnen herkennen. Ze zijn al actief in Utrecht, Arnhem en Rotterdam, maar worden dat nu ook in andere steden.

In Almere worden drie boa's opgeleid om seksuele intimidatie in het openbaar te herkennen en in te grijpen. Zij gaan straks als proef 2 dagen per maand in burger de straat op om te handhaven op naroepen, fluiten, sissen en aanraken.

Een stukje veiligheid

Op de Grote Markt zeggen drie jonge vriendinnen blij te zijn met de pilot. "Jongens zouden nooit iets roepen als er boa's rondlopen. Ze zijn misschien niet overal en altijd bij, maar ik denk wel dat het veel minder zou worden."

"Ik denk dat het wel voor een stukje veiligheid kan zorgen", voegt een ander meisje toe. Straatintimidatie is voor hen een dagelijks probleem. "Ik maak het regelmatig mee, eigenlijk elke dag wel. Als je buiten bent in de avond hoor je minimaal één keer wel iets naar je geroepen worden."

Elk meisje

Met handhavers op straat zouden ze minder bang zijn, denken ze. "Het is vooral een probleem als je alleen bent. Met vriendinnen gebeurt het niet zo erg. Als je alleen bent, ben je zwakker. Dan kunnen ze makkelijker naar je toe komen, en zal je ook minder snel iets terugzeggen."

Zelf kunnen ze weinig beginnen om zich te beschermen. "Het komt ook niet doordat je je op een bepaalde manier kleedt, het zijn de jongens die het naar je roepen. Ik denk dat elk meisje dat wel heeft meegemaakt."

Drie boa's met bevoegdheid

"Dat is niet goed", reageert burgemeester Hein van der Loo van Almere. Ook hij is blij met de proef. "Er zijn nu drie boa's in mijn stad die de bevoegdheid hebben gekregen. Ze mogen mensen in de gaten houden, eventueel staande houden en in gesprek gaan met de slachtoffers."

En dat is hard nodig, denkt Van der Loo. "Uit ons onderzoek bleek dat in 2019 zo'n 24 procent van de respondenten in Almere zei dat ze straatintimidatie hadden meegemaakt. In 2024 was dat 40 procent. We zien dus een toename. Onder andere met deze inzet willen we die trend keren."

Boa in burger

"De boa's gaan gewoon gekleed in hun burgerkleding", legt Pasco van der Stelt, operationeel expert bij Stadstoezicht in Almere, uit. "Als het goed is herken je ze niet. Zo gaan ze op zoek naar seksuele intimidatie."

De boa's zijn getraind in het herkennen van straatintimidatie. "Wat straatintimidatie is, is afhankelijk van hoe het slachtoffer het ervaart. Er moet een seksuele tint aan zitten. Het kan gaan van sissen tot seksuele opmerkingen of lichte aanrakingen, het is een breed spectrum."

Nieuwe Wet seksuele misdrijven

"Het is mooi dat we nu een manier hebben om hiertegen op te treden", zegt Van der Stelt. De pilot is mogelijk door een nieuwe Wet seksuele misdrijven, die ook seksuele intimidatie op straat strafbaar stelt. "Die wet pakt net dat stukje waar we voorheen niet op konden handelen."

"De boa's hebben geleerd om alle bestanddelen van dat artikel te herkennen en op papier te zetten, zodat het wettig en overtuigend bewezen kan worden dat intimidatie heeft plaatsgevonden", zegt Van der Stelt. De maximale boete voor de overtreding is 10.300 euro.

Later uitbreiden

Er komen in Almere drie boa's 2 dagen per maand op straat handhaven tegen straatintimidatie. Dat is nog niet genoeg, denkt de burgemeester, maar: "Het is een kwestie van beginnen. Ze worden ook geacht samen op te trekken, dus ze zijn altijd maar op één locatie in de stad."

Hij hoopt de weg vrij te kunnen maken voor andere gemeenten. "Dit is een pilot. We hopen dit daarmee ook in het land te kunnen uitrollen, en uiteindelijk ook in mijn stad te kunnen uitbreiden."