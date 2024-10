In een zorgflat in Rotterdam komen ze maar niet van de bedwantsen af. De vloeren, het plafond en het stucwerk zijn er al uitgehaald en er zijn meerdere bestrijdingsbedrijven langs geweest. Alles is geprobeerd, slopen lijkt nu de enige optie.

"Bedwantsen zijn kleine parasitaire beestjes die leven van bloed van zoogdieren", vertelt Gherard Geurtse van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. De wantsen zoeken graag kieren en naden op, bijvoorbeeld die van je matras. Maar je vind ze ook in kasten, meubels, achter het behang en in elektronica. "En hun beten veroorzaken jeukbulten."

Bedwantsen succesvol bestrijden

Als ze er eenmaal zijn, is het moeilijk om van ze af te komen. De bewoners van de zorgflat in Rotterdam weten dit maar al te goed. Een familielid van een bewoner beweerd daarom, nadat ze alles hebben geprobeerd, dat slopen van de flat de enige manier is om van de beestjes af te komen.

Experts denken hier anders over. Volgens hun zijn er nog een aantal verschillende manieren om bedwantsen succesvol te bestrijden. Maar zelf aan de slag gaan is niet aan te raden, wantsen bestrijden is namelijk erg moeilijk en in de tussentijd kunnen de beestjes zich juist verder verspreiden.

Resistentie

In eerste instantie wordt vaak naar insecticiden gegrepen. "Maar er is al sprake van resistentie voor sommige chemicaliën", zegt Geurtse.

Een andere oplossing is diatomeeënaarde. "Dat is een poeder die de schildjes van de insecten kapot schuurt. Dan drogen ze uit. Daarnaast bestaat er een middel dat een soort netwerk om de bedwants vormt. Daarmee fixeer je ze en kunnen ze niet meer bewegen."

Bestrijden met helse hitte

Als mensen ten einde raad zijn, komen ze vaak bij Sebastiaan Brouwers van Brouwers Plaagdierbeheersing. Hij houdt zich dagelijks bezig met het bestrijden van ongedierte en weet dus ook hoe je bedwantsen het huis uit kan jagen. "Als ze heel duidelijk op één plek zitten, verhitten we de kieren op die plek met stoom. Dat moet tot over de 48 graden, want daarbij gaan de bedwantsen dood."

Als de plaag door de hele ruimte of zelfs het hele gebouw zit, gaat Brouwers met een 'verwarming' aan de slag. "Dan verhitten we dus de hele ruimte. Het voordeel van deze methode is dat meubels gewoon kunnen blijven staan."

Slopen hoeft niet

Of Brouwers ooit een gebouw is tegengekomen, waarbij na meerdere bestrijdingen sloop de enige oplossing was? "Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als je investeert in een goed plan van aanpak en een combinatie van meerdere methodes toepast, zou iedere bedwantsenplaag te verhelpen moeten zijn." En ja, dat kan in de papieren lopen. "Maar het kost niet zoveel als een gebouw slopen en opnieuw bouwen."

Ook Geurtse lijkt het onwaarschijnlijk dat sloop de enige optie is. "Ik ken deze specifieke situatie niet, maar het slopen van een pand klinkt nogal rigoureus. Als je alle ruimtes waar de bedwantsen zitten en aangrenzende ruimtes behandeld, dan moet je het onder controle kunnen krijgen."