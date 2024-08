Als haar zoon bijna wordt doodgereden is voor Annemarie Bon de maat vol. Samen met buurtgenoten komt ze in actie tegen alle auto's in hun straat. En met succes: "We hebben onze Maijweg heroverd op de auto, voor onze kinderen."

"Auto's mogen hier niet harder rijden dan 15 kilometer per uur, parkeren is niet meer mogelijk en onze eigen auto's staan in de parkeergarage van de NS, die aan onze straat grenst", vertelt Annemarie Bon trots.

Spelen tussen 360 bussen

Ze maakte van haar straat een woonerf, dat nu is uitgeroepen tot 'Meest Rechtvaardige Straat' van Nederland. "Mensen mogen nog wel laden en lossen. En voor de brandweer en politie zijn alle huizen natuurlijk goed bereikbaar."

Annemarie en haar buren voerden hun eerste actie in de jaren 90. Toen waren het de stadsbussen die ervoor zorgden dat hun kinderen niet zorgeloos buiten konden spelen.

Bijna doodgereden

"We hadden om de paar minuten een bus door onze straat, 360 bussen per dag", herinnert Annemarie zich. "Hoe kun je dan als kind buiten spelen? Dat is onmogelijk."

Het drukke verkeer in de straat zorgde er zelfs voor dat haar zoon bijna om het leven kwam. "Mijn eigen kind werd spelend op straat bijna doodgereden", vertelt ze. "Dat wilden we veranderen, want kinderen hebben het recht om veilig buiten te kunnen spelen, zonder hun ouders erbij".

Bekijk ook Is ons land 'vol'? Dat hangt ervan af of je Nederland ziet als een dichtbevolkt land of een dunbevolkte stad

Minister Maij-Weggen

Met hun actie haalt de buurt meteen de landelijke pers. "Dat kwam omdat we de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat hadden gevraagd als beschermvrouwe van onze Maijweg", weet Annemarie nog. "Haar naam was Hanja Maij-Weggen, en dat trok natuurlijk enorm de aandacht."

Maar Maij-Weggen zei op het laatste moment af. Gelukkig maakte dit uiteindelijk niet uit voor het protest van de bewoners. "Toen hadden we alle pers hier al staan", vertelt Annemarie.

Gratis parkeren bij de NS

De buurt krijgt het voor elkaar dat hun straat een dertigkilometerzone wordt, met drempels. Lange tijd gaat dat goed, tot de NS een parkeerterrein aanlegt, een parkeergarage wil bouwen en de autoslaaptrein vanaf Den Bosch naar Slovenië begint te rijden.

"Toen zijn we opnieuw actie gaan voeren", legt Annemarie uit. "Gelukkig kregen we hulp van de wethouder. Onze straat werd aan het einde afgesloten. En in de nieuwe parkeergarage van de NS regelde de gemeente plekken voor onze auto's waar we met onze parkeervergunning terecht kunnen."

Bekijk ook Van wie is de straat? Ede geeft voorrang aan fietsers om de verkeersveiligheid te vergroten

De straat heroverd

Annemarie realiseert zich dat zij en haar buurtgenoten geluk hebben met zo'n parkeergarage aan het einde van hun straat. "Dat heeft niet iedereen, dat snap ik. Maar het telt ook wat je belangrijk vindt en waar je je voor inzet."

"Als wij hier niet waren begonnen met actievoeren, dan was er helemaal niks gebeurd", concludeert ze. "Toen ik voor het eerst kinderen vrij zag spelen in onze straat, was ik helemaal in de wolken. En dacht ik: hier heb ik het allemaal voor gedaan. We hebben de straat heroverd op de auto, voor de kinderen."

Meest onrechtvaardig

Behalve de 'Meest Rechtvaardige Straat' is dit jaar ook een straat verkozen tot 'Meest Onrechtvaardige Straat' van Nederland: de Jan Haringstraat in Utrecht.

"Het is een typisch stedelijke straat met veel woonhuizen, die voor 60 à 70 procent wordt gebruikt voor het stallen van auto's", legt hoogleraar stedelijke mobiliteit aan de Universiteit van Amsterdam Marco te Brömmelstroet uit.

Onprettig

"Van deze straat zijn natuurlijk duizenden versies in heel Nederland", zegt hij in Utrecht. "Het is zo'n straat waarin kinderen de halve wijk door moeten om te kunnen spelen, terwijl de auto's recht voor de deur staan geparkeerd."

"Door al die auto's kan de straat eigenlijk nergens anders voor gebruikt worden. Ik denk dat veel mensen dat ervaren als onrechtvaardig en onprettig, en dat ze daarom op deze straat hebben gestemd", zegt de hoogleraar.

Jaarlijkse verkiezing

Samen met de Fietsersbond, Fonds Slachtofferhulp en Natuur & Milieu organiseert Te Brömmelstroet een verkiezing. "Wij vinden het niet normaal dat veel straten nu zo gevaarlijk zijn dat er elke dag twee mensen dood gaan en dertig mensen zwaargewond raken. Daarom gaan we elk jaar in april De Week van de Rechtvaardige Straat organiseren."

"Mensen kunnen hun eigen straat opgeven. Dat verandering mogelijk is blijkt wel uit het succes van de mensen van de Maijweg, die samen met de gemeente Den Bosch van hun straat weer een plek voor mensen maakten, om in te leven."