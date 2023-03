Onderwijsminister Wiersma maakt 100 miljoen euro extra vrij voor schoolmaaltijden. Basisschooldirecteur Oriana Pattinama uit Middelburg biedt haar leerlingen brood en soep aan. Al jaren ziet zij dat kinderen geregeld zonder broodtrommel naar school komen.

In september 2022 viel een 11-jarig jongetje flauw op zijn school in Rotterdam, zijn ouders geen geld hadden om eten te kopen. Kort daarna besloot het kabinet dat 500 scholen in kwetsbare wijken per direct gebruik konden gaan maken van een schoolontbijt. Onderwijsminister Dennis Wiersma is enthousiast over de resultaten en maakt 100 miljoen euro extra vrij.

Extra boterhammen

Pattinama was voor haar directeurschap docent op een basis- en een middelbare school. Zij had toen al de gewoonte om wat extra gesmeerde boterhammen mee te nemen naar school. Daar maakte namelijk regelmatig mee dat leerlingen zonder ontbijt naar school kwamen of dat zij geen eten van huis meekregen voor de lunch.

Inmiddels is Pattinama schooldirecteur van basisschool de Magistraal in Middelburg. Eerder zorgde zij ervoor dat er altijd fruit voorradig was in de pauze. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een volledige lunch, sinds kort ondersteund door het Jeugdeducatiefonds, dat is aangewezen om het geld voor de schoolmaaltijden te verdelen.

Fruit, soep en brood

Ouders en kinderen krijgen het menu toegestuurd, meestal gaat het om broodjes (smeer)kaas, pindakaas en worst. Als kinderen dan iets zien staan wat ze echt niet lusten, kunnen ze dat aangeven. Inmiddels gebeurt dat bijna nooit meer.

De school werkt samen met het nabijgelegen buurtcentrum. "Dagelijks worden 300 broodjes en 150 kommen soep verzorgd door vrijwilligers. Voor soep hebben we een paar favorieten: kippensoep, tomatensoep en groentesoep. In de middagpauze komen de vrijwilligers de maaltijd brengen."

Ouders met weerstand

Pattinama vertelt dat er in het begin ouders waren die het geen goed idee vonden. "Sommige ouders wilde liever zelf in de hand houden wat ze kinderen te eten geven. Daar moet ik flexibel mee omgaan, maar ik heb tegen hen gezegd: ik bied het wel aan iedereen aan, want ik ga armoede geen gezicht geven."

Inmiddels zijn de meeste ouders om en is het samen eten een belangrijk onderdeel van de schooldag geworden. Volgens de directeur doet het iets met de sfeer en veiligheid in de klas. "Ik durf wel te zeggen dat het pedagogisch klimaat verbetert. Samen eten verbroedert."

Basisbehoeftes voor basisvaardigheden

De school en de leerlingen zijn blij met de maaltijd, maar de directeur betreurt het toch dat de overheid zich te weinig bewust toont van de ernst van de problemen. "Ik ben directeur van een school van een school waar relatief veel kinderen uit gezinnen met weinig geld komen. Als Wiersma zo hamert op de basisvaardigheden zoals rekenen en taal dan moeten de basisbehoeftes ook in orde zijn, eten dus."

Naast de schoolmaaltijd is het kabinet bezig het project 'de gezonde school', daarbij wordt gekeken naar gezond voedselaanbod binnen de school. Pattinama vindt dat de overheid moet oppassen met te veel eisen stellen aan hoe die schoolmaaltijden er precies uit moeten zien. "We geven volkoren brood en de soep is gezond, maar om de klas enthousiast te krijgen moet het niet te complex worden. Hier om de hoek is een tros bananen duurder dan een zak friet."