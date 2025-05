Waarom mogen vrouwen niet meedoen aan het conclaaf? En andere vragen over de pausverkiezing beantwoord

4. Zijn er vooraf gestelde criteria voor de paus, en wat voor profiel moet hij hebben?

"Conservatieve en progressieve stromingen spelen een rol binnen het conclaaf, maar dat is maar een klein onderdeeltje ervan", vertelt Koet. "Wat voor soort kardinaal met wat voor achtergrond kies je? Italianen en mensen die Italiaans spreken of kennen hebben een voorsprong op de rest, omdat in Rome alles in het Italiaans gaat."

Volgens Van Geest is op de Romeinse Curie, het bestuursapparaat in het Vaticaan, na een halve eeuw ook wel weer behoefte aan een Italiaanse paus. "Ik denk dat de Italiaanse kardinalen Pietro Parolin en Matteo Zuppi dan ook hoge ogen zullen gooien. Dat zijn beide goede bestuurders, pastoraal ingestelde mannen die deugen en die ook belangrijke diplomatieke missies hebben volbracht."

Welke soort geleerdheid je bezit, speelt ook een rol, legt Koet uit. "Bijna alle kardinalen zijn gepromoveerd. Er wordt gekeken welk vak je beheerst: heb je kerkelijk recht gestudeerd en ben je goed met regeltjes, of ben je theoloog en goed met de inhoud? Of ben je filosoof en goed in grote overwegingen? Franciscus was de eerste paus in 100 jaar die niet gepromoveerd was: hij was goed in de praktijk."

Geografie is ook een factor: bijna alle pausen kwamen tot nu toe uit Europa. "Nu gaan ze toch kijken of er ook andere regio's van de wereld aan de orde komen", denkt de emeritus hoogleraar. "Sommigen willen graag een paus uit Afrika, anderen willen graag een paus uit Azië. En ook Amerika maakt ook nog een kans."

Tot slot speelt leeftijd een belangrijke rol, zegt Kloet. "Een paus is voor het leven. Dus als je een man van 45 kiest, dan zit je daar 50 jaar aan vast. Dat willen ze niet. Johannes Paulus II werd op zijn 58ste verkozen, hij is bijna 27 jaar paus geweest", geeft hij als voorbeeld. "Over het algemeen is het gevoel wel dat hij een te lange periode paus was. Het zou me daarom zeer verbazen als ze een jongere man kiezen."

Of er wisselend voor een progressieve en dan weer een conservatieve paus wordt gekozen, is volgens hem niet te zeggen. "Op dit moment is niemand Vaticaankenner." Er zijn te veel onzekerheden waardoor een voorspelling doen 'gewoon niet kan', benadrukt hij. "Het is sinds eeuwen niet zo onvoorspelbaar geweest, juist omdat Franciscus op zo'n unieke manier kardinalen heeft voorgesorteerd."