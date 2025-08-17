Een ventilator, betere zonnewering of toch een airco aanschaffen om je huis te verkoelen? Vanwege de oplopende temperaturen kiezen steeds meer mensen ervoor een airco te laten plaatsen. We vroegen wat jullie hierover wilden weten.

Word je er ziek van? En meer van jullie vragen over airconditioning beantwoord

Jullie vragen worden beantwoord door Madeleen Helmer, adviseur Hitteadaptatie Nederland van Klimaatverbond Nederland en Kornelis Blok. Hij is als emeritus hoogleraar gespecialiseerd in energiesystemen. Ook zit hij in de Wetenschappelijke Klimaatraad. 1. Hoeveel stroom verbruikt airconditioning per jaar? Dat hangt natuurlijk af van hoe je de airco gebruikt, begint Blok. "Een airco verbruikt gemiddeld 100 kilowattuur (kWh) per jaar. Dit is een gemiddelde over warme en minder warme jaren. Als je weet dat een gemiddeld huishouden jaarlijks 2.400 kWh aan stroom verbruikt, dan is een airco een vrij bescheiden verbruiker. Daarbij draait de airco maar een paar uur per dag, terwijl de cv-ketel bij veel mensen de hele winter staat te loeien. Daarom valt het nogal mee qua stroomverbruik." "Hebben we het over verschillende type airco's dan verbruikt een mobiele airco, waarbij je de slang uit het raam hangt, meer elektriciteit dan een gewone split airco met een binnen- en buitenunit", gaat Blok verder. "Voor alle apparaten, of het nu om koelkasten, wasmachines of airco's gaat, zijn er Europese normen vastgesteld en die worden steeds strenger", vertelt Blok. "Zo zijn er airco's met een lager energielabel B en C en die verbruiken meer stroom dan airco's met een hoger energielabel A en A+. Je kunt je voorstellen dat de Europese Unie airco's met een lager energielabel op den duur kan verbieden."

2. Hoeveel warmte stoot een airco uit naar buiten? "In dichtbebouwde gebieden met veel huizen dicht op elkaar en waar iedereen een airco heeft, kan het een graad warmer worden", vertelt Blok. "Wanneer airconditioning een huis koelt, wordt de warmte die uit het huis wordt gehaald weer naar buiten geblazen." "Dus de hoeveelheid die het huis kouder wordt, zorgt ervoor dat de buitenlucht met een vergelijkbare hoeveelheid opwarmt." 3. Is airconditioning slecht voor het milieu? Er zijn twee redenen om kritisch naar airconditioning te kijken, zegt Blok. "Een airco gebruikt elektriciteit die voor iets minder dan de helft wordt opgewekt met fossiele brandstof en dat zorgt natuurlijk voor uitstoot." Een andere reden heeft te maken met het koelmiddel dat de airco nodig heeft. "De binnenunit blaast koele lucht naar binnen, maar er zit ook een toeter buiten. Tussen deze twee onderdelen loopt koelmiddel heen en weer. Als dat koelmiddel ontsnapt dan is dat ook een broeikasgas", legt hij uit. "Je hebt verschillende soorten koelmiddelen. Zo heb je ook klimaatvriendelijke soorten. Veel airconditioning die een binnen- en buitenunit hebben, gebruiken nog dat koelmiddel dat een broeikasgas uitstoot", gaat hij verder. Volgens Blok zijn er daarom regels opgesteld over het installeren van airconditioning. "Zo moet een installateur gecertificeerd zijn, omdat hij ervoor moet zorgen dat een installatie wordt aangelegd of afgekoppeld zonder dat het gas naar buiten ontsnapt."

Bron: Eigen beeld Madeleen Helmer, adviseur Hitteadaptatie Nederland van Klimaatverbond Nederland en Kornelis Blok, emeritus hoogleraar gespecialiseerd in energiesystemen.

4. Word je er ziek van? Nee, want airconditioning verkoelt het lichaam en dat is belangrijk, zegt adviseur Hitteadaptatie Helmer. "Het is goed om in een koele ruimte te verblijven. Als er geen andere manier is om een ruimte gekoeld te krijgen dan is de airco vaak de laatste oplossing." Maar hiermee ontstaat een nieuw risico, ziet zij. "Wat we vaak zien is dat mensen de airco te koud zetten. Dus dat je dan een te groot verschil hebt tussen de temperatuur binnen en buiten. Het advies luidt dat het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur niet meer dan 8 graden zou moeten zijn. Zet je de airco bijvoorbeeld op 18 of 19 graden dan is dat niet gezond en kost dat ook nog veel energie." "Volgens de GGD kun je bij een temperatuur van ongeveer 26 graden prima zonder airco als we het rustig aan doen en genoeg drinken", zegt Helmer. Het hangt ook een beetje af van wie je bent, vertellen beide deskundigen. Blok voegt hieraan toe dat "zeker kwetsbare ouderen boven de 75 jaar erg gevoelig zijn voor hitte." Voor hen kan een airco een uitkomst zijn om gezondheidsklachten te voorkomen.

5. Zijn huurorganisaties verplicht om een airco te plaatsen in een te warme woning? Sinds 2021 zijn woningbouworganisaties verplicht om maatregelen te nemen tegen oververhitting in nieuwbouwwoningen. "Dus als een woningbouwcorporatie een nieuwe woning bouwt, zijn ze verplicht om ervoor te zorgen dat een woning voldoende koel kan blijven", vertelt Blok. "Dit doen zij op verschillende manieren, zoals met het plaatsen van buitenzonwering, wat heel effectief is. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan er overwogen worden om een airco te plaatsen. Dit geldt dus niet voor bestaande woningen", voegt Blok toe. 6. Wat is een beter alternatief om je huis te verkoelen? Volgens Blok is de beste manier om je huis te verkoelen ervoor zorgen dat de hitte buiten blijft. "Dit kun je op verschillende manieren doen door het plaatsen van binnen- en buitenzonwering. Je kunt kiezen uit schermen die langs het raam recht naar beneden gaan of een zonnescherm dat uitklapt." Hij geeft nog een tip: "Wat ook goed werkt is het plaatsen van een grote boom voor je raam zodat je minder zonlicht naar binnen krijgt in de zomer. Je moet dan denken aan leilindes. Dat zijn bomen die vlak gesnoeid zijn. Naast elkaar vormen ze een dicht bladerdek en zo heb je een natuurlijk zonnescherm." Helmer voegt daaraan toe dat voor mensen met een kleine tuin gevelgroen zoals wingerd ook goed helpt tegen de hitte. "Het voorkomt dat de stenen muren sterk opwarmen en is ook goed voor bijen en andere insecten." Helmer kent in haar eigen omgeving mensen die ook op een creatieve manier het zonlicht buiten proberen te houden. "In Nederland hebben we het probleem dat we enorme ramen hebben. Het risico dat het zonlicht naar binnenkomt is heel groot. Ik zie daarom steeds meer mensen die grote lakens op het balkon spannen voor de ramen." Ook binnenshuis kunnen mensen maatregelen treffen om hun huis te verkoelen. "Je kunt het eerst proberen met een ventilator, zegt Blok. "Een ventilator maakt het huis niet kouder, maar het voelt wel kouder aan en dat kan heel prettig zijn." "En verder is het heel belangrijk dat als het buiten warmer is dan binnen, dat je het huis dicht houdt, ook je slaapkamer. Sluit alle ramen en deuren en zet ze weer open wanneer het buiten koeler is dan binnen", voegt Helmer toe.