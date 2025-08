Wat zijn de risico’s van zwemmen in open water, en hoe houd je het veilig? 'Een plas is niet veiliger dan de zee'

In Nederland zijn in 2024 146 mensen om het leven gekomen door verdrinking, meldt statistiekbureau CBS op basis van voorlopige cijfers over doodsoorzaken. De afgelopen 10 jaar verdronken er gemiddeld 91 mensen per jaar. Driekwart van die verdrinkingen vond plaats in open water, dus in een recreatieplas, rivier of in de zee. Maar ook in bijvoorbeeld een sloot, vijver, kanaal of gracht. Naar aanleiding van dit nieuws kregen we in de chat vragen binnen over de veiligheid van zwemmen in open water en hoe je jezelf en kinderen goed kunt voorbereiden.

Risico's in open water

"Het zwemmen in buitenwater brengt veel risicofactoren met zich mee", weet Ernst Brokmeier van Reddingsbrigade Nederland. Zeker in vergelijking met een zwembad: "Daar kun je zien waar je zwemt. In buitenwater heb je eigenlijk geen zicht op de diepte van bodem en of er objecten onder water liggen."

Ook kan volgens hem de watertemperatuur verraderlijk zijn. Zo kan het aan de kant veel warmer zijn dan een paar meter verder, vertelt hij. "Je lichaam reageert dan op de plotselinge temperatuurdaling, waardoor je in het water in de problemen kunt komen."

Onderschatting en groepsdruk

Naast de natuurlijke risicofactoren spelen ook psychische factoren een rol, zoals onderschatting van de risico's en groepsdruk. "In de zomer is er geen wind en zie je niet zo snel dat er in een rivier onderwaterstroming aanwezig is", zegt Brokmeier. "Mensen schatten de situatie daardoor verkeerd in, en daar gaat het mis."

Vooral bij mannen tussen de 15 en 35 jaar wordt er rekening mee gehouden dat deze groep sneller in gevaar komt door dit soort psychische factoren, zegt hij.