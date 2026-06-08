Waarom de NAVO niet zomaar kan terugslaan als er (Russische) drones in het luchtruim vliegen

"De NAVO is per definitie een defensieve alliantie", vertelt defensie-expert Michelle Haas. Dat de organisatie zelf geen drones stuurt naar bijvoorbeeld Rusland wanneer dat land een drone het NAVO-luchtruim in stuurt, is dus niet zo gek. "Ze willen de situatie ook niet te snel laten escaleren."

Dronemuur?

Wel is het voor de NAVO een lastige afweging hoe ze hierop moeten reageren. Haas weet dat er binnen de organisatie verschillend over dit incident wordt gedacht. "Je ziet ook verschillende reacties binnen de NAVO. Sommige staten of vertegenwoordigers zeggen: 'Het is een Russische aanval.' Terwijl andere staten, en bijvoorbeeld secretaris-generaal Mark Rutte, zeggen: 'Het is roekeloos gedrag', wat natuurlijk weer een heel andere term is."

Ondertussen kijkt de NAVO naar manieren om aanvallen met drones te voorkomen, bijvoorbeeld met een dronemuur aan de oostkant van Europa. Maar, zegt Haas, ook zo'n schild kan niet alles tegenhouden. "Eigenlijk speelt dat een beetje in op een illusie van absolute veiligheid. Dat we in staat zijn op alle plekken aan interceptie en detectie te doen. Maar eigenlijk is dat niet mogelijk."