Moeten we ons goud weghalen uit de VS? 'Goudroof zou voor Amerikanen zelfvernietigende stap zijn'

Nederland heeft voor miljarden euro's aan goud opgeslagen in de VS. Nu de relatie met Amerika onder leiding van Trump steeds slechter wordt, vragen jullie ons vaak of ons goud daar nog wel veilig is. Experts geven antwoord.

Volgens goudhandelaar Paul Buitink doen we er goed aan een deel van ons goud uit Amerika weg te halen

Nederland heeft een van de grootste goudvoorraden ter wereld. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in totaal zo'n 612,5 ton aan goudreserves. In 2024 was dit goud nog zo'n 50 miljard euro waard. Maar mede door de geopolitieke onrust is de goudprijs hard aan het stijgen. De waarde van ons goud is daardoor inmiddels met zo'n 30 miljard euro gestegen. Koude Oorlog Al dit goud is verdeeld over vier plaatsen: Zeist, Londen, Ottowa en New York. In Nederland ligt 31 procent, de rest ligt in het buitenland opgeslagen. Paul Buitink van goudwisselkantoor Holland Gold legt uit waarom niet al het goud in Nederland ligt. "Dat heeft te maken met veiligheidsoverwegingen. In de Koude Oorlog vonden we het prettig om een deel in Amerika op te slaan." En dus ligt 31 procent van het Nederlandse goud bij de centrale bank in New York opgeslagen. Dat is zo'n 190 ton goud, met een waarde van zo'n 25 miljard euro. Ligt het daar wel veilig? "Als je kijkt wat Trump nu allemaal zegt, is het verstandig te overwegen om meer naar Nederland te halen", zegt Buitink. "Ik zou zeggen: haal een stuk terug."

Waarom is er niet aan DNB gevraagd of ze het goud nog weghalen uit de VS? vraag uit de chat

Trend Buitink vertelt dat Nederland in 2014 ook een deel heeft teruggehaald. "Het is een trend van de laatste tijd om meer goud op eigen grond te bewaren. De Duitsers hebben bijvoorbeeld ongeveer de helft op hun eigen grondgebied opgeslagen, de Polen nog meer." Hij denkt dat Nederland dit ook zou moeten doen. Wellicht is dat al gebeurt, want Buitink benadrukt dat operaties zoals deze altijd in het diepste geheim plaatsvinden. Hij sluit daarom niet uit dat DNB hier intern ook over nadenkt. 'Geen reden tot zorg' Een woordvoerder van de Bank laat weten dat dit nu niet aan de orde is. In een reactie schrijft ze: "Wat betreft de Nederlandse goudreserves in het buitenland, dat ligt op die plekken net zo veilig als in ons eigen DNB Cashcentrum bij Zeist." "Met de VS, Canada en het VK hebben we goede afspraken over het opslaan en de beveiliging van ons goud. Als centrale bank houden we de ontwikkelingen rond de goudvoorraad voortdurend in de gaten. Maar we hebben geen reden om te twijfelen aan de bestaande afspraken met de VS, Canada en het VK."

Wordt het niet eens tijd dat Nederlandse overheid hun goud uit Amerika gaat halen? Zo'n beetje niets is daar meer te vertrouwen! opmerking uit de chat

Escalatie Ook Harald Benink vindt dit niet het moment om goud terug te halen. Hij is hoogleraar Banking and Finance aan de universiteit Tilburg en waarschuwt voor een escalatie. "Het ligt goed bewaakt. En als je al goud zou willen verplaatsen, dan moet je dat in goede tijden doen. Niet in tijden van geopolitieke spanningen." Als Nederland het goud nu terug zou halen, dan laat je als land de geopolitieke spanning nog verder oplopen, zegt de hoogleraar. "Want Trump zal dat dan ongetwijfeld interpreteren als een motie van wantrouwen. En dat leidt dan tot verder escalatie."

Goud is vertrouwen Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank, predikt ook voorzichtigheid. Hij heeft de goudopslagen meerdere keren bezocht. "Ik heb het allemaal gezien. Ik heb het niet allemaal geteld, het lag er zeker." Wellink vindt Trump een onbetrouwbare president, maar denkt toch dat hij niet zomaar goud van andere landen gaat inpikken. "Dat zou voor de VS een zelfvernietigende stap zijn. Want goud hangt samen met vertrouwen." Boemerang In de Tweede Wereldoorlog hebben Duitsers goud van andere landen geroofd. Maar de oud-president verwacht niet dat Trump dit zal doen. "Dan zou het vertrouwen in het financiële stelsel en het dragen van dat stelsel door de VS helemaal verdwijnen. En die boemerang komt dan uiteraard terug naar de Verenigde Staten. Dus dat is een brug te ver." De Algemene Rekenkamer doet intussen onderzoek naar het toezicht op de goudvoorraden. Het onderzoek focust zich op de risico's die er zijn en hoe de politiek hiermee omgaat. De publicatie van dit onderzoek is uitgesteld en wordt binnenkort verwacht.