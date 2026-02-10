Kunnen de Paralympische Spelen niet tegelijk met de Olympische? 'Verdienen meer aandacht'

Met deze Paralympische Spelen staat een bijzonder jubileum voor de deur: het is dit jaar 50 jaar geleden dat de eerste Winter Paralympics werden georganiseerd.

Tegelijkertijd?

Hoewel de Paralympische Spelen de afgelopen jaren aan populariteit winnen, blijft de aandacht nog altijd achter bij die voor de Olympische Spelen. Zouden de Paralympische Spelen bij een groter publiek komen als de evenementen tegelijkertijd waren? Misschien, maar volgens sporthistoricus Jurryt van de Vooren is dat nog niet zo makkelijk

Vooral organisatorisch is het niet haalbaar, vertelt hij. "Het is op dat gebied een te grote uitdaging. Bij de Paralympische Spelen is meer zorg en begeleiding nodig", weet hij, "dat kun je niet zomaar bovenop de al gigantische Olympische organisatie leggen."

'Onterecht' minder aandacht

Maar dat er nog altijd minder aandacht is voor de Paralympische Spelen is wel onterecht, vindt de sporthistoricus. "Vanuit maatschappelijk oogpunt zijn de Paralympische Spelen veel interessanter."