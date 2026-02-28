Hoe kun je jezelf als slachtoffer beschermen na het datalek bij Odido? Deze cyberexpert legt het uit

'Waarom heeft Odido paspoortgegevens? Die hebben ze toch niet nodig voor een abonnement?' Of: 'Kan er een massaclaim worden ingediend?' Dit soort vragen blijven binnenstromen in de chat na het datalek bij het telecombedrijf.