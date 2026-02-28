Hoe kun je jezelf als slachtoffer beschermen na het datalek bij Odido? Deze cyberexpert legt het uit
'Waarom heeft Odido paspoortgegevens? Die hebben ze toch niet nodig voor een abonnement?' Of: 'Kan er een massaclaim worden ingediend?' Dit soort vragen blijven binnenstromen in de chat na het datalek bij het telecombedrijf.
Hackers hebben voor derde dag op rij gestolen klantgegevens online gezet. Het gaat opnieuw om namen, adressen en rekeningnummers. Volgens de hackers heeft Odido de verkeerde beslissing genomen om geen losgeld te willen betalen. Gedupeerden willen vooral weten wat ze kunnen doen om zichzelf te beschermen, cyberexpert Harm Teunis geeft antwoord op die vragen.