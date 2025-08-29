Bijna miljoen mensen geraakt door datalek Bevolkingsonderzoek en dat roept veel vragen op
Waarom zijn onze gegevens niet veilig? Dat vragen veel mensen zich af door het grote datalek bij Clinical Diagnostics, dat nog groter is dan gedacht. Want waar we eerst spraken over 485.000 slachtoffers, staat de teller nu op 850.000.
Ook in de chat kwamen veel vragen binnen over het datalek bij het Bevolkingsonderzoek, vooral van mensen die zich zorgen maken. Zoals: wat moet ik doen als ik op de lijst voorkom? Of: hoe kan ik me beschermen tegen hacks?
Wil je controleren of jouw gegevens zijn gelekt, dan kan dat hier.
Bij EenVandaag heb je de mogelijkheid om vragen en ideeën in te sturen. Dat kan altijd in onze chat, of je kunt meedoen aan de gerichte EenVandaag Vraagt-oproepen die wij zo'n twee keer per week plaatsen in de Peiling-app. De Peiling-app is gratis te downloaden in de App Store of Play Store.