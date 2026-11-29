AI kan in een paar seconden een compleet nieuw nummer maken. Soms klinkt dat bijna exact als een bestaande artiest. Daardoor rijst de vraag hoe het zit met toestemming en intellectueel eigendomsrecht. We vroegen wat jullie wilden weten over AI-muziek.

Wat als kunstmatige intelligentie (AI) nieuwe muziek maakt op basis van bestaande nummers? Muzikanten maken zich zorgen dat hun werk zonder toestemming of vergoeding wordt gebruikt. Wat mag AI eigenlijk met het werk van anderen en welke rechten hebben de oorspronkelijke makers? Die vragen worden beantwoord door Etienne Valk, onderzoeker informatie- en auteursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 1. Mag AI zomaar muziek, teksten en afbeeldingen van anderen gebruiken? In principe is toestemming nodig om auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken, vertelt Valk. Dat geldt bijvoorbeeld voor muziek, boeken en journalistieke artikelen. Toch is het bij AI ingewikkelder geworden, vooral als het gaat om het trainen van AI-modellen. Hiervoor worden namelijk grote hoeveelheden bestaand materiaal gebruikt. "Maar", zegt de onderzoeker "muzikanten kunnen op basis van Europese regels een 'opt-out' verklaren: een uitdrukkelijk voorbehoud tegen gebruik van hun muziek voor AI-training." Toch gebeurt het weleens dat AI-bedrijven die verklaringen negeren. Ze maken dan gebruik van juridische onzekerheden en zo kan dan nog steeds het intellectueel eigendom van een muzikant worden gebruikt.

De grens is niet altijd duidelijk en wordt uiteindelijk door een rechter bepaald. onderzoeker Etienne Valk

Inmiddels lopen er verschillende rechtszaken in Europa tegen AI-bedrijven. Zo oordeelde een Duitse rechter in een zaak tussen muziekrechtenorganisatie GEMA en OpenAI dat het bedrijf auteursrechtelijk beschermde songteksten had gebruikt en deze ook letterlijk kon reproduceren via ChatGPT. "Daarvan is duidelijk dat het niet is toegestaan, des te meer gezien de opt-out die GEMA had verklaard namens de aangesloten muzikanten", benadrukt Valk. Toch betekent dit niet automatisch dat bewezen is dat alle muziek die in een AI-model is gebruikt, daadwerkelijk illegaal zijn opgeslagen en gekopieerd. Volgens AI-bedrijven analyseert het systeem alleen patronen, zodat het zelf iets nieuws kan maken. Als er dan toch een stukje bestaande tekst uitrolt, zien sommige rechters dat nu eerder als een zeldzame systeemfout dan als bewijs voor illegaal kopiëren van een artiest. En dat maakt het voor muzikanten moeilijk om hun gelijk te halen. "Dat maakt de juridische discussie ingewikkeld."

Info Wat is intellectueel eigendomsrecht? Intellectueel eigendomsrecht beschermt wat mensen zelf maken. Het is een verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën, creaties en uitvindingen van de menselijke geest. Denk aan muziek, boeken en films. Met deze rechten bepaal jij als maker of bedenker wie jouw werk mag gebruiken, kopiëren of verhandelen. Een van die rechten is het auteursrecht, dat van toepassing is op creatieve werken.

2. Wie heeft het auteursrecht op muziek of teksten die met AI zijn gemaakt? Dat hangt af van hoeveel eigen creativiteit iemand in het maakproces heeft gestopt. Het auteursrecht ligt niet automatisch bij het AI-bedrijf, maar ook niet vanzelfsprekend bij de 'AI-muzikant'. "Als je kunt laten zien dat jij met je prompt voldoende eigen, vrije en creatieve keuzes hebt gemaakt, dan kun je ook auteursrecht hebben op wat er uiteindelijk uit komt rollen", legt Valk uit. Een AI-nummer is vaak gebaseerd op een combinatie van heel veel verschillende bestaande liedjes. Als het oorspronkelijke werk daarin niet meer herkenbaar is, heeft een individuele artiest volgens hem geen auteursrecht op het nieuwe nummer. Lijkt de uitkomst wél sterk op een bestaand liedje? Dan kan dat juist in de weg staan van het auteursrecht van de persoon die AI-muziek maakt. "De grens is niet altijd duidelijk en wordt uiteindelijk door een rechter bepaald."

3. Wanneer maakt AI inbreuk op het auteursrecht van een artiest? "Een belangrijk onderscheid is dat de stijl van een artiest niet auteursrechtelijk beschermd is", vertelt Valk. Je mag dus muziek maken die klinkt als Bach of Taylor Swift. Maar een specifiek muziekstuk, een herkenbare melodie of een songtekst kan wel beschermd zijn. "Als het er te veel op lijkt, dan is het een inbreuk. Maar als het genoeg afwijkt, dan is het nou eenmaal gewoon een stijl en is dat toegestaan." Dit levert bij AI een lastige situatie op. Een AI-tool kan bijvoorbeeld een nieuw nummer maken dat sterk lijkt op het werk van een bestaande artiest. Dat kan extra wrang voelen, "omdat het systeem mogelijk is getraind met tientallen of honderden nummers van die artiest." Bewijzen dat jouw muziek daadwerkelijk is gebruikt, blijft moeilijk. Zo heeft AI-muziekplatform Suno in een rechtszaak toegegeven dat het zijn modellen heeft getraind met vrijwel alle muziek die online vindbaar is. En als jouw muziek daar al online stond, is het dus aannemelijk dat die in de trainingsdata zit. Maar daarmee is nog niet bewezen welke rol jouw muziek precies heeft gespeeld.

4. Kunnen artiesten betaald krijgen voor het gebruik van hun werk door AI? Dat kan, bijvoorbeeld via muziekrechtenorganisaties zoals BumaStemra of via platenmaatschappijen. Er worden inmiddels ook licentieovereenkomsten gesloten tussen grote platenmaatschappijen en AI-bedrijven. Daarmee betalen AI-aanbieders voor het gebruik van muziek. Valk plaatst daar als onderzoeker een kanttekening bij: "Hoeveel van dat geld uiteindelijk bij de individuele muzikant terechtkomt, is niet altijd duidelijk." "De afspraken zijn veelal niet transparant." Grote platenmaatschappijen kunnen op grote schaal onderhandelen met AI-bedrijven, maar voor individuele artiesten is het moeilijker om zelf afspraken te maken. Een mogelijke oplossing is volgens Valk een zogenoemde AI-taks. "AI-diensten zouden dan een bepaalde heffing betalen, die in een gezamenlijke pot terechtkomt." Dat geld kan vervolgens worden verdeeld onder muzikanten en andere makers. Dit idee wordt ook in beleidsadviezen genoemd, maar is nog niet ingevoerd.

5. Hoe kunnen makers hun werk en identiteit beschermen tegen AI? Naast auteursrecht speelt ook privacywetgeving een rol. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij deepfakes: realistische nabootsingen van iemands gezicht of stem. "Je stemgeluid is een persoonsgegeven", vertelt de onderzoeker. Het nabootsen van iemands stem in muziek kan in sommige gevallen daarom ook een inbreuk vormen op privacyrechten onder de AVG. Dat is iets anders dan auteursrecht. Bij auteursrecht gaat het om bescherming van creatief werk, zoals een liedje of een boek. Bij privacy gaat het om bescherming van persoonlijke gegevens en identiteit.

Valk vindt privacyrecht daarom een betere manier om iemands stem en gezicht te beschermen dan auteursrecht. Auteursrecht kan namelijk worden overgedragen aan bijvoorbeeld een platenmaatschappij. "Bij zoiets persoonlijks als je eigen stemgeluid wil je niet zomaar het risico lopen dat een ander daar zeggenschap over krijgt."