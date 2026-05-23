Zwerfafval is een bron van ergernis voor veel mensen. Een derde van de mensen die elke dag afval op straat ziet liggen, woont in een stad blijkt uit onderzoek van het AD. Maar wat doen ze er verder aan? "Denk dat maar een kwart zich er écht aan stoort."

'Zwerfinator' Dirk verzamelt zwerfafval als data om vervuiling in steden op te lossen: 'Want aan ergernis hebben we niet veel'

De ergernis over zwerfafval blijft. Het Algemeen Dagblad liet onderzoek uitvoeren over zwerfafval in hun leefomgeving. Ruim 4.700 mensen deden mee. En wat blijkt? Een kwart van de Nederlanders wordt elke dag geconfronteerd met afval op straat of in de buurt. 'Aan ergernis hebben we niet zoveel' "Nou, ik denk dat 100 procent van mensen die elke dag met zwerfafval wordt geconfronteerd, maar 25 procent zich er écht aan stoort", merkt de zelfbenoemde Zwerfinator Dirk Groot op."Maar aan ergernis hebben we niet zoveel." Drik is misschien wel de bekendste afvalopraper van het land, hij legt namelijk alles wat hij vindt vast. Uitgerust met afvalgrijpstok en telefoon gaat hij door het leven, want afval is voor hem niet zomaar rommel, het is data.

Zwerfafval op straat en parken grote ergernis onder Nederlanders

Zwerfafval als data Snoepwikkels, patatbakjes, rietjes, blikjes of sigarettenpeuken die hij aantreft op straat, hij fotografeert ze allemaal. Daarna ruimt hij ze op. Thuisgekomen laadt hij de foto's in zijn laptop in een AI-systeem. Zo kan hij altijd op een plattegrond haarfijn tevoorschijn toveren welk soort afval ergens lag en op welk moment. Gemeenten zijn blij met hem én zijn gedetailleerde onderzoek, dat hij als sinds 2016 doet. 'Opruimen is niet genoeg' Door alle ervaring weet Dirk dan ook dat, naast ergernis, het opruimen van afval niet genoeg is om de straat langdurig schoon te houden. "Maar met onderzoek kun je, als je het goed doet, het zwerfavalproblemen gericht aanpakken." Momenteel doet hij dit voor de gemeente Purmerend. Vandaag nog, was Dirk in zijn rol als Zwerfinator te vinden in een park. Uit onderzoek dat hij verricht voor de gemeente blijkt dat de hoeveelheid zwerfafval met de helft is afgenomen. "We hebben hier bijna 60 procent minder zwerfafval doordat problemen worden aangepakt op de plekken waar het echt nodig is", vertelt hij trots.