Zuid-Korea nieuwe partner voor Nederland? Militair en technologisch is het land ijzersterk

Nu we in Nederland niet meer automatisch kunnen rekenen op de hulp van de VS, moeten we zorgen voor onze eigen defensie. Welk land ons daarbij zou kunnen helpen? Zuid-Korea. "Ze zitten in hetzelfde schuitje."

De komende jaren zal Nederland veel geld gaan uitgeven om militair krachtiger en zelfstandiger te worden. En al die spullen moeten we niet meer kopen bij de Amerikanen, dat moeten we Europees doen, zo is de gedachte. Militair krachtiger Maar een eigen defensie-industrie opbouwen kost veel tijd. Daarom ontkomen we er niet aan om wapens te kopen. Een aantal EU landen zoals Noorwegen, Estland, Finland en Polen kopen dus hun materieel in Zuid-Korea. Het is waarschijnlijk niet het eerste land waar je aan zou denken, maar ook Nederland zou heel veel kunnen hebben aan Zuid-Korea als nieuwe bondgenoot.

Rotterdamse haven "Een goed idee", zegt ook Korea-kenner Remco Breuker. "Zuid-Korea zou een hele goede partner kunnen zijn voor Nederland en de EU. Er zitten nu al veel Zuid-Koreaanse multinationals met hun hoofdkantoor in Nederland. En de Rotterdamse haven is voor Zuid-Korea heel belangrijk." Volgens Breuker is Zuid-Korea als het gaat om de bouw van wapensystemen een heel belangrijk land. "Ze staan momenteel op de 5de plek van de Global Firepower Index (een ranglijst van de militair sterkste landen, red.). Alleen militaire grootmachten zoals de VS, Rusland, China en India hoeven ze voor zich te dulden."

Welke landen zijn op militair gebied het sterkst? Deze landen staan in de Global Firepower index van 2026: 1. Verenigde Staten 2. Rusland 3. China 4. India 5. Zuid-Korea 6. Frankrijk 7. Japan 8. Verenigd Koninkrijk 9. Turkije 10. Italië

Lachen om Koreaanse auto's Breuker wijst erop dat Zuid-Korea met zijn 50 miljoen inwoners zich in de afgelopen 50 jaar in record tempo heeft ontwikkeld tot een hoog technologisch land. Seoul heeft al sinds de jaren 70 een grote, eigen defensie-industrie opgezet, vanwege de dreiging vanuit het communistische Noord-Korea. "En waar we in het verleden nog wat lachten om een Koreaanse auto of telefoon, zijn ze inmiddels Nederland en andere Europese landen volledig voorbijgestreefd. KIA, Hyundai: dat zijn nu populaire en innovatieve auto's en ook de smartphones van Samsung behoren tot de wereldtop."

Zuid Korea maakt auto's, mobiele telefoons en ook wapens. Zijn die wapens iets voor Nederland nu we onze defensie op orde moeten brengen?

Aantreden Donald Trump De hoogleraar Korea-studies in Leiden ziet ook paralellen. Breuker: "Zuid-Korea zit min of meer in hetzelfde schuitje als de West Europese landen."

Hij legt uit: "Waar ze de afgelopen jaren altijd konden rekenen op de steun van de Amerikanen, is die zekerheid sinds het aantreden van Donald Trump weggevallen. Ze staan dus op een soort kruispunt: waar gaan we naartoe, wie zijn onze bondgenoten?" Snelle levertijd Als Nederland militaire systemen wil kopen van Zuid-Korea, dan kan dat snel, zegt Breuker. Maar we moeten niet te lang aarzelen. "Ze kunnen snel leveren. Als ik heel eerlijk ben: de 'bottleneck' is niet de levertijd van Seoul, maar ons vermogen in Nederland om snel tot een beslissing te komen. Producten uit Zuid-Korea, zoals auto's, telefoons, wapens, zijn erg in trek. Als we te lang wachten, dan staan we straks achteraan", waarschuwt hij.