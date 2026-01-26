Nederland moet op zoek naar nieuwe vriendschappen voor vrede en welvaart: 'Amerika onbetrouwbare bondgenoot gebleken'

Volgens politiek verslaggever Remko Theulings is één ding zeker: helemaal breken met de VS kan nu niet, daarvoor zijn we (nog) te afhankelijk van de Amerikanen. Maar de banden aanhalen met bevriende landen kan natuurlijk wél. En die banden, bijvoorbeeld met de Scandinavische landen, zijn soms hechter dan veel mensen weten, vertelt hij.

Het kan de basis vormen waarop nieuwe bondgenootschappen gebouwd kunnen worden. Want dat die nodig zijn, wordt inmiddels ook in politiek Den Haag beseft, ziet Theulings. "De vraag is nu: welke landen delen onze democratische waarden en streven een fatsoenlijke rechtstaat en een open economie na?" Maar hoe zou een alliantie met bijvoorbeeld Japan of Australië er dan uit zien?