Zorgen om resistentie tegen antibiotica: waarom aantal opnames in ziekenhuizen voor 'simpele infecties' als blaasontsteking stijgt

"Bepaalde infecties die je voorheen gewoon met een pilletje thuis kon behandelen, daarvoor moeten mensen nu worden opgenomen omdat we geen orale medicatie meer hebben", vertelt Heiman Wertheim. Hij is hoogleraar Medische Microbiologie aan het Raboudumc en ziet nu al wat de gevolgen hiervan zijn: extra druk op de zorg. "Want iets wat je heel simpel kon doen, wordt nu complex."