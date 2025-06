Zo kijken Iraanse Nederlanders Sara, Matin en Mardjan naar de oorlog tussen Iran en Israël: 'Vrijheid kun je niet afdwingen met een raket'

Sara Nozohour woont al 26 jaar in Nederland, maar heeft nog veel familieleden in Iran. Haar moeder, die lijdt aan bloedkanker, en haar 92-jarige oma, hartpatiënt, zijn een paar dagen geleden uit de hoofdstad Teheran richting de Kaspische Zee gevlucht.

Sindsdien lukt het Sara niet meer om contact met hen te krijgen. "Ik weet niet of ze nog medicijnen hebben, of ze hun arts kunnen bereiken", vertelt ze. "Ik heb geprobeerd te bellen, maar het is me niet gelukt. Internet werkt niet." De plotselinge escalatie met Israël overviel haar. "Ik was geschrokken. Ik wist niet wat ik moest doen." Sindsdien is Sara vrijwel onafgebroken met het nieuws bezig. "Dag en nacht volg ik wat er gebeurt in Iran. Het doet heel veel pijn."

'Geen hoop, alleen angst'

Ze worstelt met gevoelens van machteloosheid. "Ik ben moeder, ik heb een zoon voor wie ik moet zorgen, maar ik kan me nergens op focussen." Ze is bang en verdrietig, en voelt veel onrust. "Het is een emotie die ik niet kan beschrijven."

Ook Sara wijst buitenlandse bemoeienis af. "Een oorlog maakt alles kapot. Je ziet het in de geschiedenis", zegt ze. "Elke vorm van verandering moet vanuit het land zelf plaatsvinden. Niet van buitenaf. Dat is onmogelijk." Ze hoopt dat de internationale gemeenschap de Iraanse bevolking steunt maar niet voor hen beslist. "Het enige lichtpuntje wat ik nog zie, is dat er vrede komt. Dat dit conflict stopt", zegt ze. "Maar eerlijk gezegd: ik voel geen hoop, alleen angst."