Zo houden groene daken en geveltuinen de stad koel tijdens hete zomers

Bovenop bushaltes, schuurtjes of aan de gevel: op steeds meer plekken is groen te zien. Maar helpen die planten en het mos eigenlijk óók met verkoelen? Volgens hoogleraar duurzaamheid Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft, is het antwoord duidelijk: ja.

Natuurlijke airco

De hoogleraar vertelt dat het alles te maken heeft met dat planten water verdampen via hun bladeren. "Voor die verdamping is warmte nodig, en die warmte wordt uit de omgeving gehaald. Daardoor koelt de lucht af", legt hij uit. "Dat is ook waarom het in een bos vaak koel aanvoelt, zelfs als je niet direct in de schaduw staat. Bomen zijn eigenlijk enorme natuurlijke airco's."

Naast die verdampingskoeling zorgen planten ook voor schaduw, waardoor bestrating en gebouwen minder snel opwarmen. En die verkoelende werking is dus niet alleen weggelegd voor bomen of grote tuinen. Ook een groen dak of een geveltuin kan bijdragen aan een koelere omgeving.