Zo genoot Zandvoort van de eerste lentedag van het jaar
Met 15,1 graden in De Bilt is het vandaag de eerste officiële lentedag van 2026. En dat betekent: terrassen open, wielrenners die weer de weg op gaan, maar ook dat de strandpaviljoens weer worden opgebouwd.
Toch gaat het niet alle horeca-ondernemers in Zandvoort direct goed af. Zo staat ondernemer Niels Priester behoorlijk onder druk, zijn feesttent moet over een paar dagen al open. "Alles is een stuk duurder geworden en de marges staan aardig onder druk." Maar dat mag de pret niet bederven. Ondanks de stress heeft hij ook veel zin in het seizoen. "Ik moet me nog even insmeren en dan ben ik er helemaal klaar voor", grapt Niels.