Zijn er genoeg inzamelplekken voor statiegeld? Volgens telling van Verpact wel, maar die rammelt

Het is een veelgehoorde klacht: waarom kun je een leeg flesje of blikje niet inleveren op plekken waar ze te koop zijn? Onder druk van de Inspectie (ILT) breidt Verpact het aantal inzamelpunten uit. Maar dat betekent niet dat er per se ook meer plekken bij komen.

Dreigende boete

Al jaren worden er minder flesjes en blikjes met statiegeld ingezameld dan wettelijk is afgesproken. Om de inzameling te verbeteren heeft de overheid nu een duidelijke eis: voor 1 januari moeten er 9.500 inzamelpunten in Nederland zijn, anders volgt er een boete.

Volgens Verpact, de organisatie die namens de verkopers het inzamelen, sorteren en recyclen regelt, is dat gelukt: inmiddels zouden er meer dan 10.000 inzamelpunten zijn. En daarmee lijkt een dreigende boete van de ILT afgewend door de industrie.