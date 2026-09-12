Zijn er genoeg inzamelplekken voor statiegeld? Volgens telling van Verpact wel, maar die rammelt
Er wordt gegoocheld met het aantal inleverplekken voor statiegeld, blijkt uit onderzoek van 'Zwerfinator' Dirk Groot. Verpact zegt dat er inmiddels ruim 10.000 van zulke punten zijn en dus aan de wettelijk eis wordt voldaan. Maar die rekensom rammelt.
Het is een veelgehoorde klacht: waarom kun je een leeg flesje of blikje niet inleveren op plekken waar ze te koop zijn? Onder druk van de Inspectie (ILT) breidt Verpact het aantal inzamelpunten uit. Maar dat betekent niet dat er per se ook meer plekken bij komen.
Dreigende boete
Al jaren worden er minder flesjes en blikjes met statiegeld ingezameld dan wettelijk is afgesproken. Om de inzameling te verbeteren heeft de overheid nu een duidelijke eis: voor 1 januari moeten er 9.500 inzamelpunten in Nederland zijn, anders volgt er een boete.
Volgens Verpact, de organisatie die namens de verkopers het inzamelen, sorteren en recyclen regelt, is dat gelukt: inmiddels zouden er meer dan 10.000 inzamelpunten zijn. En daarmee lijkt een dreigende boete van de ILT afgewend door de industrie.
Automaten tellen los
Maar volgens 'Zwerfinator' Groot geven de cijfers van Verpact een wel erg rooskleurig beeld. Zo tellen twee statiegeldautomaten in één supermarkt als twee inzamelpunten, een grote bulkmachine wordt zelfs voor drie geteld.
En dan zijn er ook nog zo'n 2.000 inzamelpunten die als 'vrij toegankelijk' zijn aangemerkt, maar waarvan je je kunt afvragen in hoeverre die dat ook echt zijn. Zo staan er scholen, sportverenigingen en toeristische attracties op de kaart van Verpact.
Semantische discussie?
Groot vermoedt dat Verpact dit soort plekken toevoegt om de indruk te wekken dat er meer inzamelplekken zijn dan er daadwerkelijk zijn. Als je alle dubbelingen en niet vrij toegankelijke locaties aftrekt van het totaal kom je uit op 6.489, ver onder de 9.500 dus.
Verpact benadrukt aan de wettelijke eis te voldoen. "Het aantal innamepunten is meer dan het aantal locaties", geeft directeur Hester Klein Lankhorst toe. "Maar wij worden afgerekend op het aantal innamepunten." Dat zou je volgens haar 'inderdaad' een semantische discussie kunnen noemen.