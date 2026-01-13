Zijn de beelden en informatie vanuit Iran betrouwbaar? Zo checkt deze journalist het

Het internet in Iran is afgesloten en er is geen vrije pers. Toch komen er beelden en informatie naar buiten over wat daar op dit moment gebeurt. Hoe wordt gecheckt wat wel en niet betrouwbaar is? "Beelden die nu binnenkomen zijn veelzeggend."

Onderzoeker en journalist Thomas van Linge houdt zich bezig met volksopstanden en conflicten over de hele wereld. Voor een deel bestaat zijn werk uit het verwerken van informatie die vanuit die landen via social mediaplatforms binnenkomt. Die probeert hij te verifiëren en daar verslag van te doen. Vloer bezaaid met lichamen In het geval van Iran is dat niet eenvoudig. Het Iraanse regime heeft het internet afgesloten, alleen via het satellietsysteem Star Link van Elon Musk kan een kleine groep Iraniërs online. En lang niet alle Iraniërs hebben daar toegang toe dus het is moeilijk om precies te zeggen wat er nu speelt in Iran. "De afgelopen 2 weken, tot aan afgelopen weekend, was er nog relatief veel te zien. Enkele tientallen beelden per dag, maar sinds gisteren is het heel weinig", vertelt de Linge. En dat is volgens hem zorgelijk. "De enkele beelden die wel binnenkomen, die zijn wel heel veelzeggend. Foto's van een mortuarium in Teheran, waar de vloer bezaaid ligt met lichamen."

In Den Haag werd vandaag gedemonstreerd om het dodelijke geweld tegen protesterende burgers in Iran te veroordelen

Bewijzen van geweld De bewijzen dat het Iraanse regime met veel geweld de protesten probeert te bestrijden worden zo met de dag sterker. Het valt Van Linge ook op dat er de afgelopen dagen vrijwel geen beelden van demonstraties naar buiten komen. Inmiddels zijn er 2.000 doden bevestigd door mensenrechtenorganisatie HRANA, onafhankelijke Iraanse media hebben het over een veelvoud van dat getal. Dat is een enorme knauw voor zo'n protestbeweging. Oude beelden Tegelijkertijd worden er ook veel nepbeelden verspreid, weet De Linge. "Er is natuurlijk altijd sprake van desinformatie van nepbeeld, van propaganda." "Een ding wat je heel veel voorbij ziet komen, is beeld van eerdere protesten uit voorbijgaande jaren of uit andere landen dat nu in een foute context wordt geplaatst alsof het van hedendaags Iran is." Volgens De Linge gebeurt dat steeds meer en komt het bij elke volksopstand voorbij.