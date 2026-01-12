Situatie in Iran verslechtert snel, maar protesten gaan toch door: 'Voldoende ingrediënten voor machtswissel'

Al twee weken lang komen Iraniërs in opstand tegen het islamitische regime. Mensenrechten-organisaties melden dat meer dan tien duizend mensen zijn opgepakt en er meer dan 500 doden zijn gevallen. De lijkzakken liggen in de straten en toch gaat het protest door.

In 2022 kwam Iran ook massaal in opstand, na de dood van Mahsa Amini. Zij werd opgepakt omdat haar hoofddoek niet goed zou hebben gezeten. Ook toen gingen Iraniërs massaal de straat op, maar politiek veranderde het weinig. Nu lijkt het protest groter. Er wordt gedemonstreerd in alle 31 provincies en in meer dan 180 steden. Maar het blijft de vraag of deze protesten kans van slagen hebben.