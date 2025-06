Ziekte van Lyme na tekenbeet? 1 op 5 beestjes draagt de bacterie, 'maar laat je geen angst aanjagen'

Het is weer zomer. Dat betekent: zonnige dagen, tripjes naar het zwembad en lekker de natuur in. Maar trek je de bossen - of zelfs al je tuin - in, dan is het goed om te letten op teken.

Grote rode vlek

Het zwarte achtpotige diertje kan onschuldig zijn, maar als het de 'Borrelia-bacterie' met zich meedraagt dan kan het de ziekte van Lyme veroorzaken. Directeur van het Lymefonds Fred Verdult weet als geen ander wat dat met zich meebrengt. "Veertien jaar geleden was ik zoals elke zomer op fiets- en kampeervakantie, en toen ik thuiskwam had ik een grote rode vlek op mijn buik, zo groot als mijn hand."

Ondanks dat hij er verder geen last van had, besloot hij naar de huisarts te gaan. "Zij zei: 'Ik weet niet wat het is, maar het gaat vast over en anders kom je over twee weken maar terug.'" De vlek verdween en Verdult had inderdaad geen last van klachten, tot een half jaar later. "Ik kreeg last van mist in mijn hoofd, een soort dementie-aanvallen. Dat was mijn eerste klacht en een maand later was dat er nog steeds, maar daarnaast had ik ook gewrichtspijn."