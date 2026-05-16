Zelensky waarschuwt voor mogelijke Russische aanval vanuit Belarus: dit is waarom

Er zijn op dit moment geen concrete indicaties zijn dat er ook een stevige troepenopbouw plaatsvindt in bijvoorbeeld Belarus", zegt Bart van den Berg, defensiespecialist bij het Clingendael Instituut. En daarmee nuanceert hij het beeld dat Zelensky al een tijdje schetst.

Volgens de president van Oekraïne ziet zijn inlichtingendienst dat Rusland probeert om Belarus te betrekken bij de oorlog. Niet alleen om Oekraïne aan te vallen, maar mogelijk ook buurlanden Polen, Litouwen en Letland. Dat zou een verdere escalatie betekenen en de NAVO voor het blok zetten, want deze landen zijn lid van de verdragsorganisatie.

Toch noemt Van den Berg de dreiging 'relatief beperkt'. Hij denkt dat het vooral strategische communicatie vanuit Zelensky is. "Dat is omdat Zelensky de Europese bondgenoten wil laten voelen dat er echt een dreiging voor hen bestaat. En dat dus ook de focus op Europa moet blijven en niet op andere conflicten, zoals bijvoorbeeld Iran, wat nu plaatsvindt."