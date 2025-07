Zeker 800.000 mensen kwamen afgelopen jaar niet opdagen voor afspraak in ziekenhuis en dat kost tientallen miljoenen euro's

Het is een probleem waar elk ziekenhuis in meer of mindere mate mee te maken heeft: patiënten die een fysieke of telefonische afspraak missen, te laat komen of zich veel te laat afmelden. Ruim 800.000 no-shows Soms hebben mensen een goede reden, zoals familieomstandigheden. Maar veel vaker worden afspraken vergeten, is er sprake van een taalprobleem, gebrek aan computervaardigheden of zeggen patiënten niet te weten dat ze een afspraak hebben. 'No-shows', noemen de ziekenhuizen dit. De afgelopen 2 jaar gaat het in elk geval jaarlijks om 800.000 geregistreerde no-shows, blijkt uit de gegevens van de ziekenhuisorganisaties die hebben meegedaan aan het onderzoek. Het totaal aantal gemiste afspraken ligt aanzienlijk hoger, omdat meerdere ziekenhuizen aangeven nog niet alle data te hebben en nog eens zo'n dertig ziekenhuisorganisaties geen antwoord hebben gegeven.

Niet komen opdagen heeft gevolgen De meeste deelnemende ziekenhuizen geven aan de no-shows een belangrijk onderwerp te vinden en er veel last van te hebben. Het niet komen opdagen van een patiënt heeft gevolgen: er blijft een plek leeg in het schema van een arts, medewerkers hebben extra werk met het opnieuw inplannen, de gezondheid van de patiënt kan verder achteruitgaan. De kosten variëren per gemiste afspraak van rond de 50 tot 150 euro. Kinderarts Paul de Laat van het Rotterdamse Fransiscus Gasthuis: "We zien op de kinderpolikliniek dat tot wel één op de zeven patiënten een no-show is. De ene dag is dat één patiënt, de andere dag zijn het er drie. Soms heb je echt een hele rustige dag omdat mensen niet komen." Elke gemiste afspraak is één te veel Kindergeneeskunde, oogheelkunde en dermatologie (huidziekten) komen het vaakst naar voren in het onderzoek als afdelingen waar het vaakst een afspraak wordt gemist. Bij het UMCG in Groningen is dat op de afdeling oogheelkunde ook aan de orde: "We zien hier zo'n 250 tot 300 patiënten per dag, en gemiddeld missen we er negen tot tien. Dat lijkt weinig, maar elke gemiste afspraak is er één te veel. Zeker nu de wachtlijsten toenemen en de druk op personeel groter wordt", zegt manager Jasper van Rooijen.

Computermodellen voorspellen risico's Ziekenhuizen geven aan dat ze allerlei middelen inzetten om de cijfers naar beneden te krijgen. Naast e-mail, sms en soms ook nog schriftelijke herinneringen, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. "Het AI-model dat we gebruiken, voorspelt welke patiënten het grootste risico hebben om niet te komen opdagen. Die mensen bellen we dan extra. Iedereen bellen is ondoenlijk, we hebben er hier zo'n 700.000 per jaar", vertelt De Laat van het Franciscus Gasthuis. Boete voor de patiënt Naast het gebruik van verschillende communicatiemiddelen, wordt er ook gedreigd met sancties. Vier ziekenhuizen zeggen een rekening te sturen naar de patiënt als die geen goede reden geeft voor het missen van de afspraak, nog eens drie ziekenhuizen zijn dat van plan. De bedragen van de 'wegblijfboete' variëren van 35 tot 50 euro. Sommige ziekenhuizen geven aan dat ze geen kosten in rekening brengen, omdat de administratie van zo'n boete meer kost dan het niet komen opdagen van de patiënt. Enkele ziekenhuizen zeggen patiënten na het veelvuldig missen van een afspraak terug te sturen naar de huisarts. Daar moeten ze dan een nieuwe verwijzing halen. Dat doen ze onder meer in het UMCG in Groningen.