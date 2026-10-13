Zeehondencentrum Pieterburen mogelijk failliet: wat dit betekent voor de toekomst van het dier

Mede door het besluit van de provincie en gemeente om het zeehondencentrum niet te financieren, staat Pieterburen nu op omvallen. En dat kan grote gevolgen hebben voor het zeedier. Want: "Er zijn te weinig jonge zeehonden die volwassen leeftijd bereiken", vertelt zeezoogdieren-bioloog, Nynke Osgina.

Dieren redden

Het slechte nieuws over dit wereldberoemde centrum komt hard aan. En dat heeft vooral te maken met de geschiedenis van de opvang. Tot 1962 mocht er in Nederland op zeehonden worden gejaagd, waardoor er nog maar 1.200 zeehonden over waren.

Om de dieren te redden, opende dierenverzorgster Lenie 't Hart in 1971 het centrum in Pieterburen, dat al snel heel bekend werd.