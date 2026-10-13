Zeehondencentrum Pieterburen mogelijk failliet: wat dit betekent voor de toekomst van het dier
Als mensen aan Pieterburen denken, denken ze meteen aan zeehonden. Maar hoe lang nog? Het wereldberoemde centrum dreigt namelijk binnen 2 weken failliet te gaan én te sluiten door financiële problemen. "Er zijn vooral zorgen over de jonge zeehonden."
Mede door het besluit van de provincie en gemeente om het zeehondencentrum niet te financieren, staat Pieterburen nu op omvallen. En dat kan grote gevolgen hebben voor het zeedier. Want: "Er zijn te weinig jonge zeehonden die volwassen leeftijd bereiken", vertelt zeezoogdieren-bioloog, Nynke Osgina.
Dieren redden
Het slechte nieuws over dit wereldberoemde centrum komt hard aan. En dat heeft vooral te maken met de geschiedenis van de opvang. Tot 1962 mocht er in Nederland op zeehonden worden gejaagd, waardoor er nog maar 1.200 zeehonden over waren.
Om de dieren te redden, opende dierenverzorgster Lenie 't Hart in 1971 het centrum in Pieterburen, dat al snel heel bekend werd.
Onzekere toekomst
Maar door de jaren heen kwam er ook kritiek. Toen het bijvoorbeeld beter ging met de zeehonden, vroegen deskundigen zich af of al die opvangcentra nog wel nodig waren.
Nu de opvang mogelijk gaat sluiten, is juist duidelijk dat het bestaan ervan nog steeds noodzakelijk is. De laatste jaren gaat het juist weer minder goed met de dieren. "Als er minder zeehonden worden opgevangen, zijn er minder jonge zeehonden die volwassen worden en uiteindelijk een bijdrage kunnen leveren aan de populatie", zegt Osinga.