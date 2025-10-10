Xtc legaliseren, wat vind jij? Een discussie tussen een voor- en tegenstander
Is xtc gebruiken gezonder dan alcohol drinken? En houd je criminaliteit in stand doordat het illegaal is? In de nieuwe YouTube-serie 'Weet Wat Je Vindt' gaan een voor- en tegenstander van xtc-legalisatie met elkaar in discussie.
Aan de ene kant staat nachtburgemeester van Amsterdam Freek Wallagh: hij vindt dat gereguleerde xtc het uitgaansleven een stuk veiliger kan maken. Lijsttrekker Chris Noordzij van de ChristenUnie in Leiden waarschuwt juist voor het normaliseren van drugsgebruik. Met wie ben jij het eens?
Drie stellingen. Twee mensen. Eén debat. In 'Weet Wat Je Vindt' hoor je twee totaal verschillende meningen over een actueel onderwerp. In drie stellingen proberen de experts jou te overtuigen, terwijl wij alles factchecken wat ze zeggen.
