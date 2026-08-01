Wordt Nederland steeds duurder? Volgens deze expert kun je nog steeds rondkomen van één salaris

De energierekening is hoog, de benzineprijzen rijzen de pan uit en aan de kassa van de supermarkt schrikken we ons een hoedje. 'Het leven was nog nooit zo duur', roepen we dan. Maar klopt dat? "Mensen die veel hebben, hebben ook veel te verliezen."

Als we de verhalen in de winkelstraten moeten geloven, kunnen we de wekelijkse boodschappen of de prijzen aan de pomp nauwelijks meer betalen. Veel Nederlanders wijken uit naar Duitsland of België omdat ze daar goedkoper uit zijn, zeggen ze. 'Nederland is goedkoper' Tegelijkertijd lijkt de Nederlandse economie zich maar weinig aan te trekken van alle onrust in de wereld. In het afgelopen kwartaal groeide de economie met 0,4 procent, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat dus goed met het land en dat geldt ook voor bijvoorbeeld de prijs van onze boodschappen. "Als je de prijzen in de Nederlandse supermarkten over de hele linie vergelijkt met onze buurlanden, is Nederland gemiddeld juist net een stukje goedkoper", vertelt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Kun je nog leven op één salaris?

Relativeren En dat ziet ook besparingsexpert Minke van Kuijen, bekend als Gierige Gerda op Instagram. "Je kunt niet zomaar zeggen dat boodschappen doen over de grens goedkoper is", zegt ze. Van Kuijen bevestigt wel dat sommige producten en winkels in Duitsland inderdaad goedkoper zijn, zoals de drogist. "En in België betaal je minder voor vlees. Dat klopt, maar groenten en olijfolie zijn daar net zo duur of zelfs duurder (dan in Nederland, red.). Het ligt er dus heel erg aan wat je koopt." Hoge verwachtingen Toch hebben we het gevoel dat alles duurder wordt. Hoe komt dat dan? Volgens hoofdeconoom Van Mulligen komt dat vooral door de inflatie: "Als mensen loonsverhoging krijgen, vinden ze dat ze dat zelf hebben 'verdiend'. Maar als de prijzen stijgen door inflatie, voelt dat als een onrecht waar ze geen grip op hebben."

Mensen die veel hebben, hebben ook veel te verliezen. Dat maakt ze onrustig. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen

Dit veroorzaakt volgens hem een ongemakkelijk gevoel in de maatschappij. "Mensen die veel hebben, hebben ook veel te verliezen. Dat maakt ze onrustig." En in Nederland hebben we inderdaad veel, zegt de hoofdeconoom, want ons land is na Luxemburg het rijkste land van de EU. De onvrede over onze portemonnee lijkt dus vooral te maken te hebben met onze hoge verwachtingen: we zijn zo gewend aan luxe, dat elke stap terug voelt als een crisis. Loonsverhoging Ook zijn we in Nederland gewend geraakt aan bepaalde prijzen, gaat hij verder. "We hebben een soort van 'normaal' in ons hoofd, terwijl de inflatie doorgaat. Als je dus 5,50 euro afrekent voor een biertje op een terras, denken mensen nog altijd terug aan de tijd dat dat 3,50 euro was." Dat die prijzen van jaren geleden zijn, vergeten we. "En men vergeet ook dat iedereen sinds die tijd ook een behoorlijke loonsverhoging heeft gekregen", zegt Van Mulligen.

Sober leven Maar hoe zit het dan met de veelgehoorde klacht dat je 'vroeger nog op één salaris kon rondkomen en nu niet meer'? Ook dat zou volgens de hoofdeconoom niet helemaal kloppen. "Op één salaris leven kan nog steeds prima. Maar dan moet je wel genoegen nemen met het welvaartsniveau van 25 jaar geleden." Dus geen vliegvakanties, geen streamingabonnementen en niet buiten de deur eten, zegt hij. Want Nederland staat er volgens Van Mulligen juist een stuk beter voor dan 25 jaar geleden. "Toen was de armoede groter, de criminaliteit flink hoger en de levensverwachting lager."