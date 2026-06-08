Wordt fietspad veiliger door maximumsnelheid? 'Focus eerst op inrichting van de weg'
Fietsen, e-bikes, fatbikes, scooters: het wordt steeds drukker op het fietspad, en met al die verschillende snelheden ook steeds onoverzichtelijker én gevaarlijker. Moet er daarom een maximumsnelheid komen? In Houten is vandaag een proef gestart.
Het is een primeur: voor het eerst geldt in Nederland een maximumsnelheid op een fietspad. De komende 2 weken mogen fietsers maximaal 20 kilometer per uur rijden op een fietspad in Houten. Helpt dit om de verkeersveiligheid te verbeteren? "Het gaat om de gemotoriseerde fietsers, dus doe daar dan een regel voor en niet voor alle fietsers."
Druk kruispunt
De locatie is niet zomaar gekozen, legt verkeerswethouder Wouter van den Berg uit. Over het drukke fietspad door het centrum rijden dagelijks duizend tot 3.000 fietsers. Eigenlijk is de straat te smal voor die drukte en de afgelopen jaren zijn er ook meerdere ongelukken gebeurd.
"De bakfietsen, de kleine golfkarretjes, de hele snelle e-bikes, de speed pedelecs, de gewone fiets zonder versterking. Het gaat allemaal door elkaar over die fietspaden. En daarvoor willen we met deze pilot de fietsveiligheid vergroten."
Moeilijk handhaven
De Fietsersbond vindt het goed dat er nu aandacht is voor de drukte op fietspaden, maar betwijfelt of een snelheidslimiet dé oplossing is tegen onveilige situaties. Daarbij denken ze dat het moeilijk te controleren is.
"Handhaven wordt erg lastig", zegt consumentenvoorlichter Kees Bakker. "Je hebt geen kenteken dus je moet ten eerste met een lasergun meten of iemand te hard rijdt en ten tweede moet je 'm ter plekke aan houden om te zeggen dat die te hard rijdt. Dat is heel arbeidsintensief.
Op de spoedeisende hulp
Arts David Baden vindt dat er wel íets moet gebeuren: fietspaden zijn volgens hem te gevaarlijk geworden. Hij werkt op de spoedeisende hulp (SEH) in het Diakonessenhuis in Utrecht en ziet daar veel patiënten binnenkomen na een fietsongeluk. Wat hem opvalt: het worden er steeds meer en de verwondingen zijn bovendien steeds zwaarder.
Het breekt mijn hart soms echt als je een 80-jarige ziet die zijn heup breekt en niet meer goed kan herstellen daarvan en uiteindelijk gehandicapt daardoor overblijft.arts David Baden
"Afgelopen jaren zien we steeds meer stijgingen van slachtoffer bij e-bikes en fatbikes", vertelt hij. Niet alleen mensen die zelf op de fiets zitten, maar ook voetgangers komen in ongelukken. "Mensen worden ook aangereden door de elektrische fietsen en fatbikes, door de enorme verschillen die mensen niet goed inschatten. Het breekt mijn hart soms echt als je een 80-jarige ziet die zijn heup breekt en niet meer goed kan herstellen daarvan en uiteindelijk gehandicapt daardoor overblijft."