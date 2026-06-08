Wordt fietspad veiliger door maximumsnelheid? 'Focus eerst op inrichting van de weg'

Het is een primeur: voor het eerst geldt in Nederland een maximumsnelheid op een fietspad. De komende 2 weken mogen fietsers maximaal 20 kilometer per uur rijden op een fietspad in Houten. Helpt dit om de verkeersveiligheid te verbeteren? "Het gaat om de gemotoriseerde fietsers, dus doe daar dan een regel voor en niet voor alle fietsers."

Druk kruispunt

De locatie is niet zomaar gekozen, legt verkeerswethouder Wouter van den Berg uit. Over het drukke fietspad door het centrum rijden dagelijks duizend tot 3.000 fietsers. Eigenlijk is de straat te smal voor die drukte en de afgelopen jaren zijn er ook meerdere ongelukken gebeurd.

"De bakfietsen, de kleine golfkarretjes, de hele snelle e-bikes, de speed pedelecs, de gewone fiets zonder versterking. Het gaat allemaal door elkaar over die fietspaden. En daarvoor willen we met deze pilot de fietsveiligheid vergroten."