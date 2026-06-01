Worden eisen voor waterkwaliteit het nieuwe stikstofdossier? 'Bouw ligt stil als water niet schoon is'

Terwijl Nederland worstelt met de woningnood, groeit achter de schermen de angst voor een nieuwe juridische crisis die de bouw kan vertragen. Nieuwe richtlijnen over waterkwaliteit kunnen een groot obstakel worden. "We stellen het probleem uit."

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is aan het begin van deze eeuw opgesteld om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. Het moet ervoor zorgen dat het grond- en oppervlaktewater in alle Europese landen eind 2027 schoon en gezond is. Zoals het er nu naar uit ziet haalt Nederland die doelen waarschijnlijk niet, en dat kan grote gevolgen hebben voor vergunningen, infrastructuur en woningbouw. Waarschuwing vanuit de bouw Opvallend genoeg komt de waarschuwing over het niet halen van de richtlijnen niet alleen van natuurorganisaties. Ook bouwbedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties maken zich zorgen. Volgens voorzitter Arno Visser van vereniging Bouwend Nederland is het probleem al jaren bekend.

"We weten al meer dan twintig jaar dat we dit moeten aanpakken", zegt hij. "Nederland heeft steeds uitstel gevraagd, maar in 2027 is dat niet langer mogelijk." Vanaf dat moment wordt de richtlijn gehandhaafd en kunnen bouwprojecten die niet aan de eisen voldoen worden stilgelegd.

Stilleggen van nieuwbouwprojecten Nieuwbouwprojecten kunnen effect hebben op de waterkwaliteit, vooral wanneer tijdens de bouw grondwater moet worden weggepompt. "Als je in de bouw een kelder of fundering aanlegt, begint het werk vaak met het wegpompen van grondwater", legt Visser uit. Dat water wordt later meestal weer terug de bodem in gepompt, maar juist daar ontstaat volgens hem discussie over. "Dat grondwater is vaak vervuild en dan krijg je een gekke situatie: je mag het wel oppompen, maar vervolgens ontstaat de vraag of je het ook weer mag terugpompen", zegt hij. "Als het water niet schoon genoeg is, kan een bouwproject daardoor ineens stil komen te liggen." Duidelijkheid De bouwsector vraagt daarom om beter overheidsbeleid en duidelijke regie. "De oproep is in de eerste plaats aan het bevoegd gezag en aan de mensen die de regels maken: zorg voor duidelijkheid", zegt Visser. "Is het nou zo dat je water wel weg mag pompen, maar het water niet terug mag pompen? Dat moet duidelijker gemaakt worden", zegt hij.