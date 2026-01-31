Is oplossing stikstofprobleem nabij? Coalitie komt met nieuwe (en oude) plannen

Geen nieuwe huizen, nieuwe wegen of industrie. Door de stikstofcrisis zit het land na bijna 7 jaar nog altijd muurvast. Om Nederland van het slot te krijgen, stoft de aankomende coalitie een oud plan af: het stikstoffonds.
Het stikstoffonds, wat gevuld wordt met 20 miljard euro, kan gebruikt worden voor het vrijwillig uitkopen van boeren bedrijven of het stimuleren van duurzamere innovaties in de landbouw. Maar de vraag is of het met die miljarden nu wél lukt om de natuur te redden en de bouw vlot te trekken.