Volgens nieuw onderzoek heeft Nederland genoeg wolven, dus kunnen ze worden afgeschoten om de bevolking zo te houden. Staatssecretaris Silvio Erkens wil dit komende zomer gaan doen. Toch is de kans groot dat hij door de rechter wordt teruggefloten.
Dat zegt hoogleraar natuurbeschermingsrecht Arie Trouwborst van Tilburg University. Volgens hem 'piept en kraakt' het rapport waarop Erkens zijn plan baseert juridisch. "Ik zie daar belangrijke gaten die heel makkelijk aan te wijzen zijn door een rechter, als het tot een rechtszaak komt."