WK-sprookje Curaçao bijna van start: 'Dit is zó belangrijk voor ons eiland'

Het is het kleinste land in de geschiedenis van het WK-voetbal dat deel zal nemen aan het eindtoernooi. De kans dat Curaçao zich ooit zou kwalificeren was verwaarloosbaar, maar toch maakt het eiland zich op voor de eerste wedstrijd. Een waar WK-sprookje.

Dat het team van Curaçao deelneemt aan het WK heeft een lange voorgeschiedenis, weet ook oud-bondscoach Remko Bicentini. Hij stond gedurende 15 jaar in verschillende rollen voor het nationale elftal: "Toen ik begon in 2008 hadden wij één professional. Het is echt in blokken gegroeid. Nu kan er geput worden uit 40-50 spelers van een goed niveau." De weg naar de kwalificatie Met veel trots kijkt hij terug op zijn bijdrage aan de WK-kwalificatie: "Er zitten veel spelers nu in de selectie die ik naar het eiland heb gehaald. We hebben samen gebouwd aan de fundering en het vertrouwen dat alles mogelijk is. Dat blijkt maar weer." Dankzij het winnen van prijzen en het zoeken naar bloedbanden die naar het eiland liepen in de afgelopen jaren, wisten steeds meer goede spelers de weg te vinden naar Curaçao: "Het heet diaspora. Dat zijn eigenlijk de spelers die van buitenaf komen. Die niet op Curaçao zijn geboren of opgegroeid, maar wel de nationaliteit hebben via bijvoorbeeld een ouder of grootouder. Dan mag je uitkomen voor het eiland."

Impact Naast het sportieve succes betekent de WK-kwalificatie nog meer voor het eiland. Directeur Sport en Cultuur Lizette Sambo-Velder van het verantwoordelijke ministerie ziet ook de interesse van toeristen om naar het eiland te komen stijgen.

Dit is het moment om ons aan de hele wereld te laten zien. Directeur Sport en Cultuur Lizette Sambo-Velde

"We zien de cijfers van boekingen oplopen. Tegelijk denk ik dat we niet beseffen wat voor impact dit succes heeft op het eiland. Dit is het moment om ons aan de hele wereld te laten zien." 'Impuls aan zelfwaarde' Daarnaast is het succes van belang voor de vele jonge voetballers op het eiland: "Het eerste elftal heeft een voorbeeldfunctie. De jongens en meiden op het eiland hebben ook een droom om ooit op dit podium te mogen spelen, zij laten zien dat het kan." Volgens de directeur Sport en Cultuur is het überhaupt een 'boost' voor de hele maatschappij: "Het geeft een stimulans, een impuls aan onze zelfwaarde, identiteit en aan de krachten die wij kunnen bundelen om samen veel te bereiken."

Ook in de toekomst op WK's? Om dit succes duurzaam te maken ziet voorzitter Gilbert Martina van FFK, de Curaçaose voetbalbond, voldoende verbeterpunten: "We hebben niet veel, maar we hebben laten zien dat wij ook met minimale middelen veel kunnen bereiken." Hij heeft wel scherp wat er moet worden verbeterd om ook in de toekomst op het hoogste niveau uit te kunnen komen: "We moeten dit geen 'one time event' laten zijn, het moet de ontwikkeling van het voetbal op het eiland in de breedste zin van het woord op gang brengen." Succes maximaliseren Hij noemt op: "Denk aan infrastructuur, opleiden van lokale coaches en investeren in de wijken. Dit succes moeten we maximaliseren." Werk aan de winkel dus, maar eerst gaat de FFK-voorzitter genieten van alles rondom dit eindtoernooi.

"Dit is echt een bron van inspiratie en het zorgt voor samenhorigheid. Iets wat wij nog nooit zo hebben gezien, dat heel het volk achter een zelfde doel gaat staan. Het levert nu al heel mooie dingen op!'