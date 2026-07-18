WK laat nieuwe koers voetbalbond FIFA zien: 'Geld en politiek steeds belangrijker'

Zelf is de president van wereldvoetbalbond FIFA Gianni Infantino in ieder geval heel tevreden over het verloop van het wereldkampioenschap voetbal. Dit weekend worden er nog twee wedstrijden gespeeld, maar vandaag noemde hij het al 'het beste WK aller tijden'. "Alle verwachtingen zijn overtroffen", voegde hij er nog aan toe. Maar wie kritischer kijkt, ziet ook een WK met veel controverses.

Spelers geweigerd

"Wat historisch gezien echt ongekend is, is dat de VS heel veel fans, maar ook spelers aan de grens hebben geweigerd of onderzocht. Ook een topscheidsrechter", zegt sporthistoricus Paul Reef. "Normaal gesproken dwingt de FIFA dat een gastland fans en spelers toelaat." Maar Amerika is niet zomaar een gastland, het is het machtigste land ter wereld. En dat heeft de Amerikaanse president Trump een aantal keer ingezet, ziet Reef.

Hij doelt op de weigering om het Iraanse team in Amerika te laten overnachten, maar ook de inmenging van Trump die vermoedelijk leidde tot het terugdraaien van een rode kaart van een Amerikaanse speler. "Normaal gesproken legt de FIFA allerlei sportieve regels op, ook rond schorsingen", zegt Reef. "Ook daar lijkt de FIFA zich minder neutraal in op te stellen."

Heel veel winst

Maar de wereldvoetbalbond heeft niet alleen zijn oren laten hangen naar de Amerikaanse president, zegt Reef. "Op sommige punten gaf de FIFA toe aan Trump, maar ze werkten ook samen in het maximaliseren van winst." Met gokreclame in het stadion, hydration breaks, dure kaartjes en een toernooi met veel meer wedstrijden, is er op allerlei manieren extra geld binnengehaald.