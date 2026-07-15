De spanning op het WK voetbal loopt flink op, want vanavond strijden Engeland en Argentinië om een plek in de finale. Vooral om de Argentijnen is veel te doen, want al jaren wordt het land ervan beschuldigd te worden voorgetrokken door voetbalbond FIFA.

Argentinië voorgetrokken op het WK? Waarom er al jaren complottheorieën zijn over Messi en zijn team

Argentinië voorgetrokken op het WK? Waarom er al jaren complottheorieën zijn over Messi en zijn team

"Het is duidelijk dat dit toernooi gemanipuleerd is", zei de Egyptische middenvelder Mostafa Ziko na de uitschakeling tegen Argentinië. "Ik wil Argentinië alvast feliciteren met de wereldtitel", voegde hij er cynisch aan toe. Al decennia behoort Argentinië tot de beste voetballanden van de wereld, maar er gaan ook al jaren verhalen dat het land wordt bevoordeeld door scheidsrechters en voetbalbond FIFA. Matchfixing, handsbal en geen rode kaarten Al in 1978 gingen er verhalen over matchfixing van Argentinië tijdens het WK en ook in de jaren daarna zijn er nog veel spraakmakende momenten geweest. Zo scoorde Diego Maradona in 1986 met de hand tegen Engeland, maar omdat er toen nog geen VAR was, telde de goal gewoon.

Argentinië gaat echt zo ver als wat de scheidsrechter toelaat. voetbaljournalist Willem Vissers

Veel Nederlanders zullen vooral de wedstrijd op het WK in 2022 herinneren, waarbij de Argentijnen een aantal keer heel goed wegkwamen met overtredingen. "Argentinië heeft natuurlijk een heel uitgesproken speelstijl", zegt voetbaljournalist Willem Vissers. "Die zijn altijd toch wel hard. Ze gaan echt zo ver als wat de scheidsrechter toelaat."

Gunstige beslissingen Ook dit WK zijn er een aantal belangrijke momenten geweest, waarop de scheidsrechter een gunstige beslissing nam voor Argentinië en met name sterspeler Lionel Messi. Vissers kan zich voorstellen dat een scheidsrechter meer ontzag heeft voor een speler als Messi, maar tegelijk is het ook logisch dat een aanvaller in bescherming wordt genomen, zegt hij. "Aanvallers kregen heel vaak, als je naar de tijd van Maradona keek - 30, 40 jaar geleden - ongelooflijk veel schoppen." Zorgelijke ontwikkeling De complotten dat de Argentijnen geholpen zouden worden, gaan veel te ver voor Vissers. "Het is gevaarlijk en ook een beetje oneerlijk om elke keer te zeggen dat het allemaal doorgestoken kaart is", zegt hij. Eerst gebeurde het vooral op social media, maar inmiddels hoort hij het ook in de media steeds vaker.