Wintersport eindigt steeds vaker in het ziekenhuis: 'Mensen denken dat ze veel meer kunnen'
Een pijnlijke valpartij op de piste of een gevaarlijke botsing met een snowboarder: ze gebeuren steeds vaker. Zo is het aantal ski-ongelukken in de Franse Alpen explosief gestegen. In 10 jaar is het aantal ongevallen daar met 33 procent toegenomen.
Hoe gevaarlijk het is blijkt uit cijfers van het Franse Observatiecentrum voor Veiligheid in de Bergen. 10 jaar geleden raakten in Frankrijk ruim 41.000 skiërs gewond. Afgelopen winterseizoen waren dat er bijna 55.000.