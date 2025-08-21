'Wie fietst daar dan ook 's nachts in haar eentje?' Waarom het schadelijk is om zulke vragen te stellen over slachtoffers van geweld

Duivendrecht

Afgelopen dinsdagnacht om 04.00 werd de 17-jarige Lisa op de Holterbergweg in Duivendrecht gevonden door agenten. Ze was toen al overleden. Volgens het Parool belde zij even daarvoor nog zelf de politie omdat ze werd gevolgd.

Lisa was in haar eentje onderweg van Amsterdam centrum naar huis, omdat ze haar elektrische fiets niet in de stad wilde achterlaten. De politie spreekt van ernstig geweld en gaat uit van één dader, die mogelijk ook op de fiets was.

Zeist

In de middag van vrijdag 14 augustus werd een vrouw in een bosgebied aan de rand van Zeist op klaarlichte dag slachtoffer van ernstig seksueel geweld. De dader vluchtte het bos in. Daarna deelde de politie herkenbare beelden en een signalement. Er kwamen tientallen tips binnen en inmiddels is een verdachte aangehouden.

Amsterdam (Weesperzijde)

In de nacht van donderdag 14 augustus op vrijdag 15 augustus, tussen 00.30 en 01.30 uur, sprak een onbekende man een vrouw aan langs de Weesperzijde, sleurde haar van het pad en sloeg haar meerdere keren. De vrouw werd vervolgens slachtoffer van ernstig seksueel geweld, waarna de dader richting het centrum vluchtte.

De politie zette een Team Grootschalige Opsporing in, gaf een signalement, maar een verdachte is nog niet aangehouden.

Rotterdam (Zuiderpark)

In de middag van dinsdag 19 augustus werd in het Rotterdamse Zuiderpark een minderjarig meisje misbruikt, toen zij even uit het zicht van haar moeder was. Het gebeurde bij een rietkraag terwijl het druk was in het park. Later hield de politie een 54-jarige verdachte aan in Rotterdam-Zuid. Vandaag werd duidelijk dat een DNA-match de verdachte en het slachtoffer aan elkaar linkt.