Scheldpartijen, agressie en zelfs dronken automobilisten die inrijden op weginspecteurs op de snelweg: het werk van mensen die er juist voor zorgen dat wij veilig kunnen doorrijden, is vaak levensgevaarlijk. Weginspecteur Ivar weet er alles van.

Weginspecteurs krijgen te maken met agressie en worden aangereden, ook Ivar maakt het mee: 'Je krijgt alle ziektes over je heen gestort'

Ivar is nu zo'n 3 jaar weginspecteur, maar heeft in die tijd al behoorlijk wat meegemaakt

Ivar* doet dit werk nu zo'n 3 jaar, maar heeft in die tijd al behoorlijk wat meegemaakt. Met name het gedrag van automobilisten heeft hij zien veranderen. Minder met verkeer bezig "Automobilisten zijn eigenlijk steeds minder met het verkeer zelf bezig", vertelt Ivar. "Je ziet dat ze constant op hun telefoon zitten of bijvoorbeeld hun make-up aan het aanbrengen zijn. Dat heeft directe invloed op hun rijgedrag."

Soms zie je dat ze helemaal onder hun stoel gedoken zijn, omdat ze iets kwijt zijn. Vervolgens zoeven ze met hoge snelheid rakelings langs ons heen. weginspecteur Ivar

En niet alleen dat: het wordt er ook een stuk gevaarlijker van op de snelweg, merkt hij op. "Ze letten helemaal niet meer op. Dat levert hachelijke en ronduit gevaarlijke situaties op. Soms zie je dat ze helemaal onder hun stoel gedoken zijn, omdat ze iets kwijt zijn. Vervolgens zoeven ze met hoge snelheid rakelings langs ons heen."

Roekeloos rijgedrag Het werk van een weginspecteur brengt sowieso al gevaar met zich mee. Zeker als auto's met 130 kilometer per uur voorbijrazen en je als wegmedewerker pionnen moet plaatsen vanwege een omleiding. Maar naast deze risico's ziet Ivar dat het gevaar toeneemt door roekeloos rijgedrag van automobilisten. Een incident van vorig jaar staat hem nog helder voor de geest. "Ik moest na een ongeval de weg afsluiten. Net op het moment dat ik pionnen aan het plaatsen was, kwam er een auto met behoorlijke vaart aanrijden", vertelt hij. "Die knalde vervolgens op mijn dienstauto en kwam daarna tot stilstand tegen een stilstaande rij auto's."

Werk van weginspecteurs steeds gevaarlijker: van agressie tot zelfs aanrijdingen

Een harde klap Ivar kwam met de schrik vrij. "Ik schrok me echt kapot, ik hoorde een harde klap. Als mijn auto daar niet had gestaan, was die auto vol op de stilstaande auto's in de file geklapt. Of misschien wel tegen mij aangereden. Ik had dit soort verhalen al vaker van collega's gehoord, maar als je het zelf meemaakt, is het toch echt anders." Later bleek dat de automobilist onder invloed was van drank en drugs.

Het incident heeft Ivar zeker geraakt. "Je wordt met beide benen op de grond gezet en doordrongen van het feit dat je echt gevaarlijk werk doet. Ik zit ook alleen in mijn auto, je doet dit werk echt in je eentje. Dat maakt het extra kwetsbaar."

Steeds meer incidenten Het ongeval met Ivar staat helaas niet op zichzelf. De laatste jaren neemt dit soort incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers die EenVandaag heeft opgevraagd bij Rijkswaterstaat. Vorig jaar werd er zestien keer ingereden op het voertuig van een weginspecteur. 38 keer botste een automobilist op een pijlwagen en/of botsabsorber van Rijkswaterstaat. Door afzetting rijden En ruim 5.500 keer werd er een proces-verbaal opgemaakt door een weginstructeur voor het negeren van een rood kruis. Het daadwerkelijk aantal ligt veel hoger, maar daar zijn geen exacte cijfers van. Bij deze cijfers is ander wangedrag nog niet eens meegerekend, zegt Ivar. "Je hebt mensen die gewoon een afzetting in rijden, omdat ze die afslag willen nemen. Want dat is de afslag die ze altijd nemen. Dat overkomt mij heel vaak." Blij weer thuis "Maar ook mensen die toeterend met open ramen langsrijden en je uitschelden. Je krijgt echt alle ziektes naar je hoofd geslingerd", gaat hij verder. "Terwijl ik denk: ik doe gewoon mijn werk. Ik doe dit niet voor de lol. Maar mensen zijn boos omdat je hun weg hebt afgesloten en komen verhaal halen."