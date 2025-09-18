Verkeersregelaar Gwen werd aangereden tijdens haar werk, zij is niet de enige: 'Heeft impact op mijn hele leven'

Bedreigingen, gevechten en zelfs opzettelijke aanrijdingen: verkeersregelaars krijgen er vaak mee te maken. "Ons geduld lijkt heel erg verminderd te zijn en de reacties zijn tegenwoordig heftiger dan vroeger", zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

Afgelopen week nog waren er twee incidenten: in het Noord-Hollandse dorp 't Schouw gingen jongeren op de vuist met verkeersregelaars en gisteren werd in Brummen een verkeersregelaar aangereden door een automobilist die doorreed. Aanrijding met Gwen Verkeersregelaar Gwen Kleermans kreeg ook te maken met een aanrijding terwijl ze aan het werk was. "In principe was het een dag als geen ander", blikt ze terug. "We hadden een gezellige afsluiting van een feestweek bij ons hier in de regio. Een heel simpel klusje. Een straat was afgezet, een verkeersregelaar aan de ene kant en eentje aan de andere kant. En daar kwam ineens een motorrijder aan rijden. Die stopt bij mij, kijkt mijn kant op en die geeft op een gegeven moment vol gas."

Ik kijk drie keer om me heen, zeker als ik een motor hoor. Ik ben veel alerter dan ik altijd al was Verkeersregelaar Gwen Kleermans over het effect van haar aanrijding

In eerste instantie dacht Gwen dat de motorrijder wel zou stoppen. "Maar dat gebeurde niet en hij heeft me hard geraakt. Ik ben blijven staan, dat zeg ik er wel bij, en ik heb gelukkig ook minimale lichamelijke schade opgelopen." Maar mentaal heeft het wel veel effect gehad, legt de verkeersregelaar uit. "Ik kijk drie keer om me heen, zeker als ik een motor hoor. Ik ben veel alerter dan ik altijd al was. Het heeft een impact op m'n hele leven." Meer bewustzijn Voor het incident had ze al de diagnose PTSS. "Ik was daar net weer een beetje overheen", vertelt ze. Maar de therapieën die ze daarvoor had gehad, kon ze gelukkig gebruiken om ook dit te verwerken. "Gelukkig zaten die handvatten die ik daarbij kreeg nog goed in mijn hoofd. Die helpen mij er nu ook doorheen, samen met mijn collega's, mijn verloofde, m'n familie, kennissen, alles en iedereen, want we zijn allemaal geschrokken hiervan." Met haar Stichting Verkeersgroep Oldambt hoopt ze meer bewustwording te creëeren over het werk als verkeersregelaar en wat de regels zijn wanneer je met een verkeerssituatie te maken krijgt waar zij bij aanwezig zijn. "De grootste behoefte die wij als verkeersregelaars denk ik allemaal hebben is dat er gewoon meer kennis bij mensen gaat komen. Hoe te handelen als een verkeersregelaar een teken geeft? En volg het teken dan ook op, want je bent strafbaar als je het niet doet."

Korter lontje Verkeerspsycholoog Tertoolen ziet dat ook en zegt dat er geen excuus bestaat om agressie tegen verkeersregelaars goed te praten. Volgens de verkeerspsycholoog heeft de bestuurder een steeds korter lontje gekregen. "Ons geduld lijkt echt wel heel erg verminderd te zijn en de reacties van mensen zijn ook vaak veel heftiger dan vroeger. En dat uit zich helaas ook naar verkeersregelaars."

Maar waarom is ons geduld op? "Dat heeft veel te maken met het feit dat we allemaal elk moment willen benutten", legt Tertoolen uit. "Je kan nooit even geduld hebben, maar je moet gelijk altijd nuttig bezig zijn en daardoor ontstaat veel frustratie. En het wordt steeds drukker op de weg. Dus mensen die al redelijk opgefokt zijn worden ook steeds vaker geconfronteerd met oponthoud." Grote zorgen Bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) zijn de zorgen om de veiligheid rondom verkeersregelaars groot. "Je hoort vaker dan voorheen verhalen over de onveiligheid van verkeersregelaars. Er zijn zelfs twijfels bij verkeersregelaars in opleiding om het werkveld in te gaan", zegt voorzitter Henk Kroon. De zorgen bij Kroon zitten vooral in het ongeduld van de bestuurders. "Ook al dragen ze geen wapen bij zich, iedere automobilist heeft in zekere zin een wapen bij zich omdat hij in een auto rijdt van 2.000 kilo. En je ziet ook steeds vaker dat mensen zichzelf belangrijker vinden en verkeersregelaars negeren. Dat kan natuurlijk verkeersonveilige situaties blijven opleveren en dat doet het ook. Dus dat is wel een grote zorg."