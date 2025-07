Geen 12, maar 3 uur om je te melden: regels voor doorrijders moeten strenger, zegt Vereniging Verkeersslachtoffers

Het ongeluk staat niet op zichzelf, want regelmatig rijden bestuurders door nadat ze een ongeluk hebben veroorzaakt. Vorige maand nog overleed in Schijndel een 79-jarige vrouw. Ook die automobilist reed door en werd later opgepakt.

Appen, videobellen of navigeren met je telefoon in de houder? Dit mag wel en niet achter het stuur in de auto

Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt de schade bij aanrijdingen als de dader onbekend is. Zij zien dat het aantal aanrijdingen waarbij de bestuurder doorreed in de afgelopen 5 jaar met 40 procent is gestegen.

De tijd die bestuurders nu hebben om zich te melden bij de politie kan te makkelijk misbruikt worden, zegt ze. "Als er bijvoorbeeld iets is gebruikt, zoals alcohol of drugs, geeft dat tijd om te ontnuchteren, of om te ontwijken dat duidelijk wordt wat er precies aan de hand is geweest." Daarnaast geeft het daders tijd bewijs weg te werken, door bijvoorbeeld naar de garage te gaan.

Die 12 uur is te lang, zegt Nelly Vollebregt van de Vereniging Verkeersslachtoffers. "Het is inmiddels duidelijk dat je zeker binnen 3 uur al bij zinnen moet zijn. En dat je dus denkt: o, wat heb ik gedaan? Dit kan niet, hier moet ik achteraan."

Dagelijks rijden zo'n 130 bestuurders door nadat ze een ongeluk hebben veroorzaakt. Vier keer per dag gaat het om een ongeluk waarbij het slachtoffer letsel heeft opgelopen. Bij 90 procent is niet bekend wie de bestuurder was.

Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt schade bij ongelukken als de dader onbekend is. In 2024 werden zo'n 50.000 schades bij het fonds gemeld: een stijging van 40 procent ten opzichte van 2020.

'Geen briefje meer achter de ruitenwisser'

Net als Vollebregt, weet Wijkamp-Hermsen dat een deel van de bestuurders ook doorrijdt omdat ze onder invloed zijn. Dan sta je er namelijk dubbel fout op.

"En mensen kijken niet meer naar elkaar om. Dat zien we echt. Ze nemen hun verantwoordelijkheid niet meer. Dat briefje achter de ruitenwisser; dat doen we niet meer." Dat feit blijft Nelly Vollebregt van de Vereniging Verkeersslachtoffers verbazen: "Als mensen enig besef hebben wat ze achterlaten, dan zou je dat niet doen."

Mensonterend

Zelf weet ze als geen ander hoe ingrijpend een verkeersongeval kan zijn. In 2012 wordt ze op de fiets frontaal aangereden door een automobilist. Haar dader is wel gelijk bekend, maar ze herkent de verhalen vanuit de vereniging, vertelt ze. "Het is natuurlijk vreselijk, als bijvoorbeeld een dierbare in het verkeer omkomt. Dat is al iets wat je levenslang meedraagt. Maar als de toedracht dan op deze manier gebeurt, dat is zo mensonterend."

Je bent eigenlijk dubbel slachtoffer als de dader doorrijdt, vindt ze. "Het is één groot drama. Je bent in eerste instantie diep in het verdriet, aan het zoeken naar: wat is er precies gebeurd? Maar je komt in een zoekproces waar je eigenlijk helemaal niet de ruimte voor hebt."