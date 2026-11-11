Wéér een hack: waarom digitaal lek bij sportclubs een grotere bedreiging is dan je misschien denkt

Door de hack bij AllUnited, een bedrijf dat de ledenadministratie voor onder andere sportverenigingen regelt, zijn dit keer honderden amateur-sportclubs getroffen door een groot datalek. Namen, adressen en ook bankrekeningnummers van duizenden sporters liggen nu op straat.

Geloofwaardige berichten

"Het risico is groter dan dat iemand nu alleen weet waar je sport", zegt cybersecurity-expert Chantal Stekelenburg. Met de informatie die criminelen nu hebben, kunnen ze - net als bij elke hack - nepmails sturen. Maar, wat nu anders is, is dat ze ook precies weten waar en met wie je op een sportvereniging zit. Ze kunnen dus mails over contributie of gemiste trainingen sturen.

"En juist doordat een bericht nu kan aansluiten op de dagelijkse praktijk van een sportvereniging, kan het geloofwaardig overkomen." Stekelenburg waarschuwt leden die slachtoffer van de hack zijn geworden dan ook om de komende tijd extra alert te zijn op berichten waarin druk wordt uitgeoefend om snel te betalen of op een link te klikken.