Wéér een hack: waarom digitaal lek bij sportclubs een grotere bedreiging is dan je misschien denkt
De privégegevens van duizenden leden van sportverenigingen zijn buitgemaakt bij een hack. Dit keer werd er digitaal ingebroken via een fout in de software van het bedrijf AllUnited. Wat betekent dit voor de sporters? "Het nieuws kwam hard aan."
Door de hack bij AllUnited, een bedrijf dat de ledenadministratie voor onder andere sportverenigingen regelt, zijn dit keer honderden amateur-sportclubs getroffen door een groot datalek. Namen, adressen en ook bankrekeningnummers van duizenden sporters liggen nu op straat.
Geloofwaardige berichten
"Het risico is groter dan dat iemand nu alleen weet waar je sport", zegt cybersecurity-expert Chantal Stekelenburg. Met de informatie die criminelen nu hebben, kunnen ze - net als bij elke hack - nepmails sturen. Maar, wat nu anders is, is dat ze ook precies weten waar en met wie je op een sportvereniging zit. Ze kunnen dus mails over contributie of gemiste trainingen sturen.
"En juist doordat een bericht nu kan aansluiten op de dagelijkse praktijk van een sportvereniging, kan het geloofwaardig overkomen." Stekelenburg waarschuwt leden die slachtoffer van de hack zijn geworden dan ook om de komende tijd extra alert te zijn op berichten waarin druk wordt uitgeoefend om snel te betalen of op een link te klikken.
'Hoe bereiken we leden?'
Wel wordt het hierdoor voor sportclubs lastiger om leden te bereiken, weet Marcel de Kler. Hij is voorzitter van voetbalclub Quick in Den Haag en werd gisterenavond door All United geïnformeerd over het datalek. "Het nieuws kwam hard aan", kan hij vertellen.
De club heeft leden inmiddels via de website en WhatsApp-groepen op de hoogte gebracht. Het versturen van een nieuwsbrief aan leden lukt voorlopig niet, maar de club probeert zo goed mogelijk te communiceren over wat er is gebeurd.
Sporten gaat door
Trainingen en wedstrijden gaan ondertussen wel gewoon door. Het probleem daarmee is alleen dat de club bijvoorbeeld boetes voor gele en rode kaarten bij wedstrijden de komende tijd nog wel in rekening moet brengen bij leden.
"Maar hoe moeten die weten of een betaalverzoek van de club wel echt is", merkt De Kler op. En daarnaast draaien sportverenigingen vaak op vrijwilligers, vult cybersecurity-expert Stekelenburg aan. "Van hen kan niet worden verwacht dat ze alle digitale risico's zelf kunnen overzien."
Wet beter handhaven
Stekelenburg: "Als een club een systeem afneemt, moet die er daarom op kunnen vertrouwen dat de beveiliging goed geregeld is." Maar tegelijkertijd is geen enkel systeem volledig veilig, weet ze.
Stekelenburg vindt daarom dat organisaties kritisch moeten kijken naar de gegevens die ze verzamelen. De privacywet AVG verplicht bedrijven en organisaties al om niet meer gegevens te verzamelen dan noodzakelijk. "Daar kan beter op gehandhaafd worden. Want hoe minder gegevens er worden opgeslagen, hoe minder informatie er bij een volgende hack op straat kan belanden."