We lezen in Nederland steeds meer: 'Boekenmarkt is erg stabiel'
Lezen we nog wel genoeg in Nederland? En wat voor soort boeken zijn het populairst? Volgens de directeur van Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek, Eveline Aendekerk, is er zeker een groeiende trend te zien als het om het lezen gaat.
Volgens Aendekerk schommelt de boekverkoop tussen de 41 en 43 miljoen boeken per jaar en ook dit jaar verwachten ze op zulke cijfers uit te komen. "Van de Nederlanders boven de 14 jaar koopt zelfs 80 procent boeken en dat is enorm veel", vertelt Aendekerk.