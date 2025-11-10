Het hoort bij de tijd van het jaar: lootjes trekken, pepernoten eten en het Sinterklaasjournaal kijken. Gezellig, al zorgt dat laatste ook nog weleens voor stress, vooral bij hoogsensitieve kinderen.

Wat moet je doen als je kind (te) intens meeleeft met het Sinterklaasjournaal? Deze expert geeft tips

Dat ziet ook Esther Bergsma, zij is expert hoogsensitiviteit, sociaalwetenschappelijk onderzoeker en auteur van het boek 'Het hoogsensitieve brein'. "Hoogsensitieve kinderen hebben een brein dat informatie anders verwerkt", zegt zij. Het Sinterklaasjournaal zendt vanavond de eerste uitzending van dit jaar uit, en dat is spannend voor hen. Brein doet intensief mee "Ze verwerken informatie die nieuw binnenkomt op heel veel gebieden", zegt de expert. "Dat betekent bijvoorbeeld dat je brein heel intensief meedoet als je naar een verhaal kijkt of luistert." Dat komt door het spiegelneuronensysteem, zegt ze, dat iedereen in zijn brein heeft. Bij hoogsensitiviteit is dat systeem extra geactiveerd. 'Verdriet of paniek' "Hoogsensitief zijn betekent dat jouw brein 'meereageert' als je iemand iets ziet doen, en eigenlijk dezelfde acties doet." Op televisie het Sinterklaasjournaal kijken is voor deze kinderen dan ook niet altijd even leuk, legt ze uit.

"Als een hoogsensitief kind kijkt naar zo'n uitzending van het Sinterklaasjournaal, en het ziet daar paniek of angst of verdriet ontstaan, dan leeft het helemaal mee", zegt Bergsma. "Dat kan zo intens zijn dat het kind misschien nog wel de hele avond zelf ook verdriet of paniek voelt."

Sterk én lastig Dat ze zo meeleven met verhalen, zullen ouders van hoogsensitieve kinderen wel herkennen, zegt Bergsma. "Het gaat niet alleen om het Sinterklaasjournaal, maar het kan ook om de Lion King gaan. Echt meeleven met anderen is een heel sterk punt van hoogsensitieve kinderen. Wat af en toe dus ook heel lastig uit kan pakken." Dat niet alleen het Sinterklaasjournaal, maar de hele Sinterklaasperiode spanning veroorzaakt, weet ook moeder Patty van Benthem. Voor haar gezin met drie jonge kinderen was het reden om het feest op een andere manier in te vullen. "Er was zoveel spanning, zoveel stress, dat er heel weinig ruimte overbleef voor het plezier en de magie van het Sinterklaasfeest", vertelde zij vorig jaar aan EenVandaag. Geen Pieten op bezoek Patty is zelf psycholoog en verdiept zich ook in hoogsensitiviteit. "Mijn dochters pikken alle prikkels van hun omgeving op en op een gegeven moment is het emmertje vol. Daarbij zijn het ook nog erg diepe denkers, dus de verwerking van de prikkels duurt langer", zei ze daarover. Een van haar dochters vond het een eng idee dat er Pieten 's nachts het huis in kwamen om haar gezette schoentje te vullen. "Ze kon er dan echt niet van slapen." Uiteindelijk besloot Van Benthem daarom aan haar kinderen te vertellen dat zij, de ouders zelf, het schoentje vulden. En zo maakte het gezin nog meer aanpassingen, waardoor de Sintperiode nu minder stress en spanning oplevert voor het gezin.

Wel of niet tv kijken? "Als je kind het Sinterklaasjournaal heeft gezien en alle pakjes zijn weg of de stoomboot dreigt niet aan te komen... en dan moet je kind vervolgens gaan slapen, nou dat is echt wel een probleem hoor", zegt expert hoogsensitiviteit Bergsma. "Ik hoor vaak van ouders dat een kind zo van slag is dat ze soms twijfelen of ze het kind moeten laten kijken. Aan de andere kant halen ze er namelijk ook veel plezier uit." Hoe ga je ermee om? De onderzoeker en hoogsensitiviteitsexpert geeft tips specifiek over het kijken van het Sinterklaasjournaal: "Door je kinderen te begeleiden zorg je ervoor dat die positieve kant de overhand blijft houden", zegt Bergsma. "Dat doe je door echt aandacht te besteden aan die intense emoties." Dus niet zeggen 'het is maar een verhaal', maar er serieus op ingaan en vragen wat het kind voelt.