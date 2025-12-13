'Wat kunt u voor het dorp betekenen?' In het Drentse Vledder lopen ze voorop met hun 'zorgzame buurt'

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dus dat mensen uit de eigen omgeving vaker bijspringen om buurtgenoten te helpen. Dat heet een 'zorgzame buurt'. Sommige mensen kunnen alleen thuis blijven wonen als zij ondersteuning krijgen. Door vergrijzing en wachtlijsten voor de GGZ komen steeds meer mensen in Nederland aankloppen voor deze (betaalde) ondersteuning. Dat systeem kan ontlast worden met vrijwillige zorg van buren onderling, zoals in Vledder gebeurt.

Bernadette Waninge Gritter is dorpsondersteuner in het Drentse dorp: "De zorg zoals die nu geboden wordt, gaat in de toekomst niet meer zo zijn. Dus Vledder is nu aan de voorkant al bezig met de vraag: 'hoe gaan wij dat met elkaar gaan opvangen?' We hebben hier zo'n honderd vrijwilligers. Vledder is een heel actief dorp, echt fantastisch."