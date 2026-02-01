Wat heb je aan een eigen bunker? Bunkerbedrijven zijn drukker dan ooit door oorlogsdreiging
Een eigen bunker om veilig te blijven tijdens een noodsituatie. Tot kort hield niemand zich ermee bezig. Maar bedrijven die gloednieuwe bunkers bouwen zijn drukker dan ooit, vooral in Nederland is er veel vraag naar dit soort kant-en-klare oplossingen.
Naast dat je een gloednieuwe schuilplaats kan kopen, kan je er ook eentje zelf maken zoals mensen tijdens de Koude Oorlog deden of vertrouwen dat de overheid met oplossingen komt.